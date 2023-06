La Land Rover Discovery Sport è oggetto di un restyling (anche se forse sarebbe meglio parlare di model year) che non tocca gli esterni, rimasti inalterati rispetto alla versione precedente, concentrandosi principalmente su tecnologia e motori.

Cambiamenti che portano il SUV medio inglese a livello delle sorelle più recenti, leggasi Range Rover, svecchiando pesantemente la plancia grazie al nuovo sistema di infotainment e rendendo più efficienti i powertrain plug-in.

Land Rover Discovery Sport 2023, gli interni

La novità principale della Land Rover Discovery Sport 2023 si concentra sulla plancia, prima di tutto per la presenza del nuovo monitor touch curvo da 11,4" per gestire il nuovo sistema di infotainment basato sulla sua versione più recente Pivi Pro del Gruppo Jaguar Land Rover. Grafica e gestione sono completamente rinnovati e, a quanto dice la Casa, il 90% delle funzionalità si possono raggiungere con al massimo due tocchi sullo schermo.

Di serie sono previsti Android Auto e Apple CarPlay, anche wireless, e l'assistente vocale Amazon Alexa.

Scompaiono i comandi fisici del climatizzatore e tutta la parte inferiore al centro della plancia, andando così a liberare spazio per un generoso vano porta oggetti dove trova posto anche la piastra per la ricarica wireless dello smartphone.

Altre novità negli interni della Land Rover Discovery 2023 riguardano la presenza di varie prese USB di tipo C per prima e seconda fila. Inoltre, se si sceglie la configurazione a 7 posti, il climatizzatore è tri-zona e prevede bocchette più comandi per la terza fila.

Land Rover Discovery Sport 2023, i motori

Dal punto di vista meccanico la gamma motori del SUV inglese rimane pressoché invariata. Le novità si concentrano sulla chimica delle batterie - da 14,9 kWh ricaricabili in 30 minuti - delle versioni plug-in, così da garantire un'autonomia più elevata in modalità elettrica: 61 km secondo il ciclo WLTP. motore spento.

Land Rover Discovery Sport 2023, la versione plug-in

Gli allestimenti rimangono gli stessi di sempre: S, SE, R-Dynamic, R-Dynamic SE ed R-Dynamic HSE.

I prezzi della Land Rover Discovery 2023 partono da 60.925 euro per la S con motore diesel mild hybrid e arrivano ai 75.100 euro della Dynamic HSE P300e con il powertrain plug-in da 309 CV e 540 Nm di coppia.