Dopo annunci e proclami l'abolizione del superbollo è sbarcata in Commissione Finanze della Camera all'interno della Delega di riforma fiscale. Il Governo quindi procede con le discussioni volte a eliminare la sovrattassa per le auto con potenza superiore ai 185 kW. Anche se...

Stando a quanto riportato dall'Ansa infatti il testo entrato con il termine "soppressione" ne è uscito modificato con "revisione e riordino delle tasse automobilistiche, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Ebbene sì, il superbollo potrebbe rimanere al suo posto.

Come non detto

Secondo quanto riportato quindi l'emendamento passato di Commissione consente di "valutare l'eventuale e progressivo superamento" del superbollo. Ma c'è di più: se dovesse effettivamente venire abolito lo sarà solo per le auto diesel con potenza superiore ai 185 kW.

Sempre l'Ansa riporta un virgolettato attribuito ai deputati della Lega Riccardo Augusto Marchetti, Alberto Bagnai, Laura Cavandoli, Giulio Centemero e Alberto Gusmeroli. promotori dell'emendamento

Con un emendamento della Lega approvato nella delega fiscale si fissa il principio del superamento del superbollo (sulle auto diesel di grossa cilindrata, ndr) con la graduale eliminazione. Una tassa odiata dagli italiani, iniqua e ingiusta nonché anacronistica che non genera utili per le casse dello Stato ma limita il mercato automobilistico in cui l'Italia è leader nel mondo

La promessa dell'abolizione del superbollo prima dell'estate sembra quindi decadere, a meno di nuovi cambiamenti nel testo della legge di delega fiscale. Per ora pare quindi che la sovrattassa per le auto con potenza superiore a 185 kW (251 CV) introdotta nel 2011 dal Governo Monti sia destinata - ancora una volta - a rimanere.

Fare a meno di una media di 100 milioni di euro all'anno (tanto ha portato nelle casse dello Stato il superbollo in 12 anni) non è dunque facile. La frase "senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica" indica infatti che il "buco" dei mancati introiti deve essere tappato in qualche modo, senza spostare un centesimo dal budget delle finanze pubbliche.

Abbiamo provato a contattare i Deputati firmatari dell'emendamento e attendiamo risposte per poter approfondire la vicenda.