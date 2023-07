Ormai è certo: dal 7 luglio non ci saranno più Ford Fiesta, dopo lunga e onorata carriera. Tuttavia, i modelli già prodotti saranno ancora nel circuito delle vendite del nuovo per diverso tempo: la Fiesta a benzina è ancora un modello attuale ed economico, e ci sono offerte Idea Ford piuttosto interessanti, prolungate fino a fine agosto.

Cercando tra le offerte con la rata più bassa, troviamo la Ford Fiesta a 5 porte con il 1.1 benzina da 75 CV, nel completo allestimento Titanium. Il prezzo di partenza è di 21.250 euro, che può scende a 19.400 euro se si decide di acquistare in contanti senza usato da dare in permuta.

Lo sconto più alto si ottiene però accedendo al finanziamento, e con una vettura da rottamare o dare in permuta, immatricolata entro fine 2012 e di proprietà da almeno sei mesi.

Partendo quindi da 17.400 euro, cioè 3.850 euro in meno, c’è un anticipo da versare pari a 2.500 euro, e le rate mensili sono 36 da 162,37 euro (TAN 2,95%, TAEG 4,64%), più le spese.

La rata finale ammonta a 10.625 euro, per un limite massimo di 22.500 euro, e il pagamento di 0,10 euro/km come costo esubero, in caso di sostituzione o restituzione.

Vantaggi

Ford fa uscire di scena la Fiesta con una buona offerta, che fa parte delle diverse soluzioni Idea Ford: nell’esempio lo sconto è piuttosto sostenuto, considerata la completezza dell'allestimento Titanium, e anche i tassi sono particolarmente vantaggiosi per il periodo.

Svantaggi

Nell’offerta non sono inclusi servizi nelle rate, è necessario un usato per lo sconto maggiore e la spesa mensile di 5 euro è più alta della media.

In sintesi