Per molti l'ultima Porsche 911 è una delle più belle auto sportive di tutti i tempi. Un'auto che sa essere sia veloce in pista, sia confortevole in autostrada, pronta ad affrontare viaggi continentali senza alcun problema.

Con una gamma molto vasta, composta da svariate versioni e allestimenti, può essere personalizzata in ogni minimo dettaglio, per abbracciare a pieno anche le richieste dei clienti più esigenti.

Per chi non sa proprio accontentarsi, però, diversi tuner offrono da anni alcuni pacchetti di modifiche estetiche e meccaniche uniche. Tra questi Brabus, che proprio poche ore fa ha svelato la 900 Rocket R “1 of 25” Limited Edition. Ecco tutti i dettagli.

Veloce e unica

La Brabus 900 Rocket R "1 of 25" Limited Edition è una versione estrema della 911 Turbo S, la più potente disponibile a listino attualmente. Partendo dagli esterni, i sapienti esperti tedeschi hanno deciso di equipaggiare la carrozzeria tondeggiante della sportiva con un body kit completo, dal nome Widestar.

E' realizzato con diversi componenti in fibra di carbonio, tra cui un nuovo spoiler posteriore a un nuovo splitter anteriore, delle nuove prese d'aria nei passaruota e un nuovo diffusore nella parte posteriore.

Brabus 900 Rocket R

Tutti i componenti sono stati ottimizzati in galleria del vento e la stessa azienda ha annunciato che il risultato è una "efficienza aerodinamica di livello superiore", raggiunta grazie anche ai nuovi cerchi in lega Brabus Monoblock P Platinum Edition da 21 o 22 pollici, con design a cinque razze.

I cerchi in lega della Brabus 900 Rocket R

Più potente

Ma il più grande upgrade è stato fatto sotto il cofano. Qui l'azienda ha installato due turbocompressori più grandi e più efficienti degli originali, per raggiungere una potenza complessiva di 900 CV.

Il tutto, poi, è stato completato da un impianto di scarico sportivo ad alte prestazioni, realizzato in Inconel di alta qualità e dotato di valvole a controllo elettronico, in grado di aiutare il sei cilindri a "respirare" più facilmente.

Grazie alla maggiore potenza, questa specialissima 911 Turbo S impiega ora solo 2,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h, invece dei 2,7 secondi che impiegava da originale.