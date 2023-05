Il mondo dei SUV sportivi è in costante espansione. Ogni giorno assistiamo all'arrivo sul mercato di modelli nuovi e sempre più potenti, ideati anche da preparatori vicini alle case stesse.

L'ultimo esempio è stato presentato da Brabus, lo storico tuner della Stella che si è chiesto cosa succede modificando il già potente V8 inserito nel cofano di una Mercedes GLS 63 AMG. Il risultato si chiama 900 Superblack, un grande SUV completamente nero con pistoni forgiati e ruote da 24 pollici.

Potente e veloce

La nuova Brabus 900 Superblack è basata sull'ultima evoluzione della Mercedes-AMG GLS 63 4matic, il SUV più grande e potente (escludendo la Classe G) dell'attuale offerta della casa tedesca. Sotto al cofano trova posto il solito 4,0 litri V8 da oltre 600 CV fabbricato a mano nello stabilimento di Affalterbach e portato dal sapiente preparatore fino a 900 CV e 1.050 Nm di coppia: quasi un record.

Una cospicua iniezione di potenza che ha, di conseguenza, aumentato anche i dati relativi all'accelerazione e alla velocità massima. La 900 Superblack, infatti, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi e di correre fino alla velocità massima di 330 km/h.

Brabus 900 Superblack

Modifiche di spessore

Un aumento di potenza di quasi 300 CV, chiaramente, ha richiesto molto più di una semplice rimappatura di centralina. Il tuner ha spiegato, infatti, che per ottenere questi numeri la prima modifica effettuata è stata l'aumento dell'alesaggio dei cilindri e il successivo aumento di cubatura del motore fino a 4,4 litri, con il montaggio di pistoni e bielle forgiate.

Insieme, il V8 è stato poi dotato anche di un albero motore ricavato dal pieno e di due nuovi turbocompressori, più grandi e in grado di lavorare a una pressione maggiore. Infine anche le pompe di carburante ad alta pressione sono state modificate per riuscire a iniettare più benzina.

Ma non è tutto, per gestire una tale potenza i tecnici dell'azienda tedesca si sono occupati di installare un nuovo software per la gestione delle sospensioni pneumatiche, in grado di abbassare di ulteriori 2,5 cm l'altezza dell'auto.

Brabus 900 Superblack Brabus 900 Superblack Brabus 900 Superblack

Estetica scura

A livello estetico, la normale GLS 63 AMG è stata dotata di prese d'aria più grandi con finiture in fibra di carbonio e di cerchi in lega Monoblock Z da 24 pollici verniciati di nero. La stessa tinta scura ha trovato posto anche all'interno su sedili e cruscotto. Il prezzo di partenza della nuova Brabus 900 Superblack è di 370.550 euro.