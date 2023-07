Fiat aggiorna a luglio le promozioni sui propri modelli, puntando sulla formula Contributo Prezzo con piccole rate mensili e maxi rata finale, e con un’importante ritorno: l’anticipo zero. Vediamo, ad esempio, quanto proposto su una Fiat Tipo a 5 porte.

Il modello di esempio è la recente Fiat Tipo 1.5 FireFly Hybrid 130 CV, un mild hybrid evoluto con due motori elettrici in grado di funzionare in certe condizioni anche senza motore termico. Il prezzo di partenza è di 26.800 euro, che scende a 23.450 euro con il finanziamento, e solo in caso di rottamazione di un veicolo fino a euro 2.

Non è quindi previsto il versamento di un anticipo, ma si parte con le 59 rate rate mensili da 323 euro (TAN 8,25%, TAEG 9,52%), spese di incasso comprese. La rata finale ammonta invece a 10.881,5 euro, per un massimo di 50.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di sostituzione o restituzione.

Nella rata sono compresi in questo esempio due servizi facoltativi: Identicar per un anno e assicurazione pneumatici.

Vantaggi

Di certo l’anticipo zero che Fiat propone per l’acquisto di una Tipo ibrida è un vantaggio interessante: in caso di vetture disponibili, consente ad esempio di dotarsi dell’auto nuova nei mesi estivi, iniziando a pagare solo le rate di 323 euro mensili. Positivo che le rate comprendano le spese di incasso, e che siano inclusi anche alcuni servizi.

Svantaggi

Oltre all’aggiunta dei costi fissi e degli oneri finanziari, c’è da considerare il finanziamento piuttosto lungo e la necessità di un’auto da rottamare piuttosto anziana, fino a euro 2.

In sintesi