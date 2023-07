Le proposte di Nissan nel mese di luglio riguardano formule diverse, compreso il noleggio a lungo termine, su tutta la gamma; tra le promozioni c’è a luglio l’originale IntelligentBuy Value Last Minute, che è valida solo per alcune vetture in stock, tra le quali la Nissan Juke a benzina.

L’offerta richiede la rottamazione o la permuta di una vettura che abbia più di 10 anni, e di proprietà da almeno sei mesi, e ricorda le proposte dell'Alleanza Renault-Nissan di alcuni anni fa, con la possibilità di ridurre quasi a zero il pagamento delle prime rate.

La Nissan Juke N-Connecta con il motore DIG-T da 114 CV passa da 26.700 a 23.350 euro, con uno sconto iniziale. Dopo l’anticipo di 5.745 euro, ci sono due rate mensili da 1 euro, senza spese di incasso, e 34 rate mensili da 199 euro più 3 euro di spese (TAN 5,99%, TAEG 6,68%).

La maxi rata finale è di 15.753 euro, con i limite massimo di 30.000 km in caso di restituzione o sostituzione, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in eccesso. La rata comprende alcuni servizi.

Vantaggi

Anche Nissan segue la via dell pagamento iniziale ridotto, di fatto aggiungendo un altro vantaggio oltre allo sconto sul listino: per la Juke ci sono le prime due rate a un euro, ma anche le rate mensili successive sono piuttosto contenute, considerando i servizi inclusi.

Svantaggi

Ci vuole un usato da dare in permuta con determinate caratteristiche, e l’offerta è valida solo per vetture in stock.

In sintesi