Alfa Romeo propone diverse offerte sulle vetture della propria gamma, ma sulla Tonale è da segnalare a luglio una proposta particolare, denominata Formula Next: in pratica l’importo di anticipo e maxi rata finale è uguale, ma per 23 mesi non si paga niente.

Questi gli importi: per l’Alfa Romeo Tonale ibrida plug-in da 280 CV, in allestimento Ti, è ancora disponibile l’Ecobonus statale, che porta il listino da 53.999 a 49.879 euro.

A questo punto, questa somma viene divisa in due; 24.939,5 euro di anticipo, e altrettanti auto di maxi rata finale. Versato l’anticipo, seguono 23 mesi senza pagamenti; trattandosi formalmente di rate a zero euro, sono nulli quindi sia i costi di incasso che il TAN, ma anche le spese di apertura pratica, mentre il TAEG è dello 0,13%.

Nell’importo è compresa facoltativamente anche la Easy Wallbox, per chi volesse collegare la Tonale ad un proprio impianto di ricarica elettrica.

Vantaggi

Alfa Romeo propone una formula un po’ diversa dal solito, perché nella Tonale viene alzato molto l’anticipo, ottenendo così una rata a zero. Si paga praticamente metà auto, in caso di restituzione, tutta in una sola rata, e poi si usa per due anni, eventualmente con la Wallbox di base in omaggio.

Svantaggi

Lo sconto rottamazione si ottiene consegnando una vettura senza valore: quindi, con questa soluzione, l’anticipo è interamente da versare tutto e subito.

In sintesi