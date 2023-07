Sapevate che la Fiat Multipla poteva essere comprata in Cina fino al 2021, con powertrain sia termico che 100% elettrico? Stiamo parlando della Zotye Multiplan, il monovolume destinato all'oriente entrato in produzione nel 2008 a seguito di un accordo tra il costruttore locale e la stessa Fiat.

Modificata solo nel frontale rispetto al modello nostrano, con l'obiettivo di creare un veicolo economico, è rimasta in vendita per pochissimi anni. Ecco tutti i dettagli.

Economica e anche a zero emissioni

La Multipla cinese aveva un prezzo di partenza di 69.800 yuan, corrispondenti oggi a circa 8.600 euro. Un valore che, nella versione top di gamma, saliva a 89.900 yuan, poco più di 11.000 euro.

Proprio come la versione originale in vendita anche in Italia, si trattava di una sei posti pratica e dal bagagliaio piuttosto capiente, ma alimentata, oltre che dal tradizionale motore a benzina da 1,6 litri con un cambio manuale a cinque rapporti, anche da un motore 100% elettrico anteriore in grado di erogare circa 80 CV e 250 Nm di coppia.

Zotye Multiplan, gli interni della Fiat Multipla cinese

Il tutto veniva alimentato da un pacco batterie da 35,2 kWh, intercambiabile con tecnologia di battey swap e in grado di garantire, con una sola ricarica, un'autonomia complessiva compresa tra i 160 e i 200 km - nel ciclo omologativo NEDC.

Infine, era disponibile in diversi livelli di allestimento: Base, Deluxe e Premium, nessuno ben equipaggiato e dotabile dei più recenti sistemi di assistenza alla guida.

Una storia finita

A distanza di due anni dall'ultimo esemplare venduto, la Zotye Multiplan oggi non è più in produzione. A seguito del fallimento dell'azienda cinese, infatti, il progetto è stato ufficialmente chiuso, nonostante avesse riscosso un discreto successo sul mercato cinese di riferimento.