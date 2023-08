Le iniziative Clever Value di Skoda continuano anche nel mese di agostoo e non riguardano solo le motorizzazioni a benzina o con motore elettrico, ma anche le classiche turbo diesel: ne è un esempio quanto proposto per la grande Superb Wagon.

Per la Skoda Superb Wagon Executive 2.0 TDI con il doppia frizione DSG il prezzo di listino è di 45.850 euro, che può scendere fino a 38.688,24 euro senza obbligo di rottamazione, ma con l’adesione al finanziamento con garanzia estesa da 315 euro.

Versando un anticipo di 12.000 euro, compensabile con una permuta, le rate mensili sono quindi 35 da 399 euro (TAN 8,49%, TAEG 9,70%), e la rata finale è pari a 18.948,88 euro.

Al termine c’è la possibilità di sostituzione, restituzione e riscatto anche a rate; riconsegnando la veettura c’è un limite di 45.000 km, e il costo di 0,07 euro al chilometro in caso di esubero.

Vantaggi

Skoda garantisce uno sconto piuttosto consistente, senza obbligare alla rottamazione, e con possibilità di permuta: per la Superb Wagon TDI le rate mensili sono ridotte a poco più di 400 euro con le spese, ed è inclusa l’estensione di garanzia.

Svantaggi

A parte i costi da mettere in conto, come IPT, PFU, oneri finanziari ed eventuali optional nelle auto proposte, occorre considerare la prossima presentazione della nuova Superb.

In sintesi