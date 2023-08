Il leasing, già da tempo, non è più una prerogativa delle sole aziende: lo sa bene BMW, che propone sulla propria gamma l’offerta Why-Buy, ad esempio sulla sportiva Serie 2 Coupé.

Il principio di questa soluzione è di pagare un canone mensile, che viene indicato comprendendo l'IVA: nell’esempio proposto il canone comprende solo l’uso dell’auto, ma si possono aggiungere moduli che includono altri servizi, come bollo, manutenzione o assicurazione RCA.

Per la BMW Serie 2 Coupé 220i in allestimento M Sport si pagano quindi 41.712 euro, ed è possibile compensare con un usato in permuta il valore dell’anticipo, che è pari a 15.750 euro, più il primo canone di 399,86 euro.

Ci sono poi 35 canoni mensili, sempre da 399,86 euro (Tasso Leasing 5,99%, TAEG 7,92%), con 6,10 euro di spese da aggiungere ad ogni rata.

Il limite chilometrico da non superare nei 36 mesi è di 45.000 km, anche perché BMW propone un valore di un eventuale riscatto, pari a 22.869,49 euro. Per l’adesione all’offerta non è richiesta la rottamazione.

Vantaggi

L’acquisto di una Serie 2 Coupé, che è una sportiva ben diversa da berline o SUV, potrebbe essere agevolato proprio dalla formula di leasing di BMW: è vero che viene proposto un valore di riscatto, ma di norma in questi casi si paga l’utilizzo della vettura per i 36 mesi.

Svantaggi

Più alte della medie le spese di incasso mensili, e l’offerta non comprende servizi nella rata, che invece alla fine costituiscono la soluzione più interessante per un leasing “senza pensieri”.

In sintesi