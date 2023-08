Inizia agosto e con lui compare il primo (e unico) bollino nero nelle previsioni del traffico per il weekend. Sabato 5 agosto infatti milioni di italiani invaderanno le autostrade della Penisola, direzione luoghi di villeggiatura, con forti ripercussioni negative sulla viabilità.

Situazione che si replicherà anche domenica 6 agosto, senza però il ferale bollino nero ma "solamente" uno rosso. Guardiamo ora nel dettaglio le previsioni del traffico per il weekend 5-6 agosto 2023.

Previsioni del traffico sabato 5 agosto 2023

Come detto il primo sabato di agosto esordirà con traffico critico sulle autostrade nella mattinata, mentre nel pomeriggio la situazione - seppur caotica - migliorerà leggermente con la segnalazione di bollino rosso. La sera calma piatta con bollino verde.

Il traffico sarà invece particolarmente tranquillo verso le grandi città: solo la mattina è segnalata con bollino giallo mentre pomeriggio e sera saranno da bollino verde.

Previsioni del traffico domenica 6 agosto 2023

Domenica 6 agosto si tornerà ad avere traffico decisamente intenso verso i luoghi di villeggiatura con bollino rosso la mattina e giallo il pomeriggio. Come al solito invece per la sera non sono segnalati ingorghi o code particolari.

Per quanto riguarda il contro esodo nulla di particolare da segnalare, solo bollino giallo nel pomeriggio mentre nel resto della giornata solo bollini verdi.

Le previsioni meteo

Al Nord sabato le previsioni meteo danno situazione in miglioramento, giusto qualche rovescio durante la mattina nella parte orientale, mentre sul resto delle regioni ci saranno bel tempo e temperature in discesa. Al Centro-Sud sono previsti violenti temporali sparsi con venti forti al centro.

Domenica sono previsti forti temporali a est e in Romagna, sul resto della Penisola invece il meteo sarà soleggiato con temperature nella norma.

Traffico, i consigli per rimanere informati

Ricordiamo che sugli oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe (erede del Tutor) per il monitoraggio della velocità media. Saranno accesi anche numerosi autovelox, la loro posizione è consultabile sul sito della Polizia di Stato è possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.

Come sempre la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Per quanto riguarda i rifornimenti di carburante - i cui prezzi continuano a salire - dal primo agosto ogni stazione di servizio mostrerà un cartello con i prezzi medi, così da poter scegliere il distributore più conveniente.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: