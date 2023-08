Il superbollo verrà finalmente abolito? Forse, ma non nell'immediato. La Camera dei Deputati ha infatti approvato il disegno di legge di delega per la riforma fiscale, nella quale il Governo si impegna a vare riforme riguardanti il fisco. Manca ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma il testo è - come si suol dire - blindato.

Al suo interno si parla di superbollo ma, come accaduto durante la discussione in Senato, non della sua immediata abolizione.

Da valutare

All'articolo 10, relativo ai tributi indiretti, il Governo prende l'impegno di

Riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche

Nulla di nuovo sotto il sole quindi: il superbollo non verrà abolito. Nonostante esponenti di spicco dell'esecutivo abbiano più volte criticato la sovrattassa - ricordando come abbia portato "appena" 1,2 miliardi di euro nelle casse dello Stato in 12 anni - rimane al suo posto.

Questo perché, come si legge nel testo sopra riportato, il buco di 100 milioni di euro all'anno non verrebbe coperto nell'immediato da nuove entrate. E il Governo non ha intenzione di doversi accollare ulteriori costi, visti anche i numerosi cambiamenti previsti in tema di politica fiscale.

Quando verrà abolito il superbollo?

Questa è la domanda che gli italiani si pongono dal 2011, anno dell'entrata in vigore. Sui social nessun ministro si è espresso circa il rinvio dell'abolizione del superbollo. L'inizio della discussione della Legge di bilancio 2024 - da approvare entro il 31 gennaio 2023 - potrebbe portare novità a riguardo, con il reperimento delle risorse necessarie per coprire l'ammanco.

Superbollo, cos'è e come funziona

Il superbollo è una sovrattassa che colpisce le auto con potenza superiore a 185 kW (251 CV) che prevede il pagamento di 10 euro per ogni kW in eccesso. Introdotto nel 2011 dal Governo Monti avrebbe dovuto partecipare attivamente a risanare i conti pubblici. Come detto però non ha svolto la propria missione, portando nelle casse dello Stato 1,2 miliardi di euro in 12 anni, penalizzando fortemente il mercato delle supercar e non solo.