Un modello molto richiesto sul mercato, la Jeep Avenger: ad agosto non potevano mancare offerte, sia sulla versione elettrica che su quella a benzina. Vediamo la proposta su quest’ultima, dal prezzo di listino di 26.300 euro, più abbordabile rispetto alla zero emissioni.

La Jeep Avenger 1.2 Turbo da 100 CV in allestimento Altitude può essere acquistata con un anticipo di 8.171 euro, compensabile con una permuta dal momento che non è obbligatorio disporre di un usato.

Le rate mensili sono quindi 47 da 199 euro, comprese le spese di incasso di 3,5 euro; la rata finale è di 13.869,95, da pagare in caso di restituzione o sostituzione, insieme a 0,1 euro al chilometro in caso di superamento del limite di 60.000 km.

Negli importi è compreso il servizio Identicar per un anno e l’assicurazione sugli pneumatici, entrambi in ogni caso facoltativi.

Vantaggi

La prima cosa che si nota in questa offerta Jeep è il valore della mini rata mensile: i 199 euro per 47 mesi sono anche comprensivi delle spese di incasso. Su questa Avenger sono anche compresi alcuni servizi.

Svantaggi

L’offerta non è cumulabile con altre in corso, e non sono previsti sconti iniziali, se non la valutazione di un eventuale usato in permuta.

In sintesi