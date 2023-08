Non solo elettriche o ibride: agosto è anche il mese delle promozioni delle vetture diesel. E’ il caso di Alfa Romeo, ad esempio, che propone un’offerta sulla Stelvio Turbo Diesel da 210 CV.

Prima di tutto, c’è un importante sconto sul listino iniziale, senza Ecobonus o qualsiasi obbligo di permuta o rottamazione: si scende infatti di 7.758 euro, passando da 65.650 a 57.892 euro.

L’anticipo da versare, compensabile con una permuta, è di 11.060 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 490 euro (TAN 6,99%, TAEG 7,78%), incluse le spese di incasso.

La rata finale è di 40.604 euro, con un limite di 60.000 km da non superare in caso di restituzione o sostituzione, e 0,10 euro al chilometro come costo esubero.

Oltre a Identicar per un anno e all’assicurazione sugli pneumatici, si aggiunge l’Extended Care Premium per un anno o 120.000 km: i servizi sono facoltativi, ma inclusi negli importi di esempio.

Vantaggi

Sulla Stelvio, la proposta di Alfa Romeo consente di dilazionare bene una spesa proporzionata al modello, con un anticipo relativamente basso e compensabile con una permuta, e rate da 490 euro spese incluse; questo grazie allo sconto iniziale consistente. Interessante anche l’inclusione dell’Extended Care.

Svantaggi

Alla fine del pagamento rateale, restano oltre 40.000 euro da pagare, praticamente due terzi del listino iniziale: meglio considerarli come valore futuro garantito per passare ad un’altra auto.

In sintesi