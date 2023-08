La Volkswagen Tiguan di terza generazione non arriverà prima dell'autunno. In attesa del lancio ufficiale, dunque, serve preparare brochure, immagini e video ufficiali ovviamente.

Ed è proprio durante questi shooting che è stato avvistato il prototipo praticamente definitivo tra le strade di Lubiana, in Slovenia, verosimilmente in un allestimento top di gamma, probabilmente R-Line.

Generazione più grande

La Tiguan che verrà manterrà la sua concezione base di crossover di segmento C senza troppi fronzoli, ma comunque le modifiche - seppur non rivoluzionarie - saranno evidenti, visto che andranno a intaccare le dimensioni esterne.

Non è una novità, considerando che Volkswagen ha già annunciato come il modello 2024 sarà più lungo di 32 mm, più alto di 5, mentre la larghezza e il passo rimarranno invariati. La capacità di carico sarà invece aumenta di 33 litri, raggiungendo quota 648 litri. Questo dovrebbe tradursi in un maggior spazio per la testa del conducente e del passeggero anteriore, oltre a un miglioramento dello spazio per le gambe di chi siede dietro.

Gli ultimi collaudi sulla neve della prossima Tiguan che sarà più alta e più lunga, ma non più larga

Interni, cosa sappiamo?

Il video, di qualità non eccelsa, non mostra ovviamente gli interni della Tiguan che comunque, manterrà la sua disposizione a cinque posti, visto che per la sette posti si è scelto di "trasformarla" in Volkswagen Tayron. Quel che sappiamo è che la Tiguan avrà un touchscreen da 12,9 pollici nelle versioni più economiche, e un sistema infotainment da 15 pollici negli allestimenti top di gamma, verosimilmente con impostazione e software che abbiamo già visto sia nell'ultima generazione di Golf che sulla nuova famiglia ID.

In aggiunta, Volkswagen ha già annunciato che installerà un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, il nuovo sistema di head-up display.

Sarà l'ultima a combustione

La nuova Tiguan - che abbiamo provato in anteprima con i camouflage - poggia sulla conosciuta piattaforma MQB Evo, avrà motori benzina e diesel oltre a versioni ibride plug-in con potenze comprese tra 201 e 268 CV. Le versioni PHEV potranno percorrere fino a 120 chilometri in elettrico e, elemento da non sottovalutare, supporteranno la ricarica sia in corrente alternata che in corrente continua.

La Volkswagen Tiguan provata con i camouflage

E' verosimile comunque come questa Tiguan sarà l'ultima generazione che Volkswagen venderà in Europa con motori a combustione, considerando il piano full electric 2033 da parte della Casa. Sarà dunque probabile che il ciclo vitale di questo modello riuscirà ad andare oltre i consueti 6-7 anni.