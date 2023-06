La nuova Volkswagen Tiguan sta arrivando. La presentazione ufficiale è prevista entro la fine del 2023 e i muletti stanno ultimando i test su strada e in pista, come si vede nelle foto spia che pubblichiamo oggi. Alcuni prototipi del SUV tedesco infatti sono stati sopresi a girare al Nurburgring e lungo le strade intorno al tracciato.

I camuffamenti ci sono ancora ma sono leggeri e coprono alcuni punti salienti della nuova Tiguan, fotografata per la prima volta anche in allestimento R-Line, quello più sportivo.

Le differenze

Prima di tutto appare evidente come la mascherina sia posticcia, si tratta infatti di un elemento adesivo che copre la griglia, probabilmente molto più sottile e simile a quella della Golf. Nonostante i camuffamenti si notano le differenze tra i due muletti della Volkswagen Tiguan, specialmente a livello di prese d'aria anteriori.

Volkswagen Tiguan 2023 Volkswagen Tiguan R-Line 2023

Altri dettagli propri della Tiguan R-Line (quella nera) potrebbero riguardare piccole modifiche a livello di inserti nella carrozzeria e personalizzazione dell'abitacolo.

Volkswagen Tiguan 2023, gli interni

A proposito di abitacolo: come abbiamo avuto modo di vedere in precedenti foto spia la Volkswagen Tiguan di nuova generazione avrà interni profondamente rinnovati, con un grosso monitor centrale per gestire il sistema di infotainment affiancato dalla strumentazione 100% digitale.

Basata come l'attuale generazione sulla piattaforma MQB, probabilmente aggiornata in alcune componenti, la nuova Tiguan dovrebbe proporre ancora motori benzina, diesel ed elettrificati, con powertrain plug-in e probabilmente anche mild hybrid.

E l'elettrico? Sappiamo che per i modelli a batteria Volkswagen ha la famiglia ID, della in futuro farà parte anche il SUV compatto di Wolfsburg, mantenendo il proprio nome. La Tiguan elettrica si farà, su base MEB+, e non adotterà un nome alfanumerico.