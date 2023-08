All'inizio degli Anni 2000, il mercato dell'auto sta affrontando la prima fase della travolgente escalation dei SUV, che pian piano stanno conquistando tutti i marchi. A rompere gli indugi, e sdoganare il genere anche presso le Case storicamente confinate nella nicchia delle sportive ci pensa Porsche, che nel 2003 presenta Cayenne, il suo primo modello destinato a grandi volumi.

Della successiva divagazione verso i SUV coupé ancora non si parla e non si parlerà per qualche anno, almeno fino all'arrivo di BMW X6, eppure c'è un modello che per immagine, prestazioni e fascino può già tener testa a Cayenne e forse anche batterla. Si chiama Infiniti FX, la novità del brand di lusso di Nissan, e ha unico grande difetto: non è in vendita in Europa.

Fenomeno silenzioso

FX, codice di progetto S50, nasce per il mercato nordamericano, ma ha caratteristiche decisamente universali: imponente eppure non eccessiva come i SUV "full size" che negli USA esistono già da un pezzo, ha forme inedite, da sportiva, persino più muscolose e aggraziate di quelle della Cayenne che pure rappresenta una rivoluzione: misura 4,8 metri, ha cinque porte, interni comodi e ben rifiniti e tecnicamente è un gioiello.

Infiniti FX 45 2003

Dispone infatti di due sofisticati motori a benzina, un V6 da 3,5 litri e 280 CV della famiglia VQ, lo stesso della Nissan 350Z, e un V8 serie VK da 4,5 litri e 320 CV. I motori sono particolarmente raffinati, hanno rivestimenti dei cilindri a basso attrito e un sofisticato controllo delle valvole, il cambio automatico-sequenziale a cinque rapporti e la trazione integrale sono il meglio disponibile in casa.

Infiniti FX 45 2003 posteriore Infiniti FX 45 2003 interni

La sua buona fama non passa del tutto inosservata e qualche esemplare arriva per iniziativa degli importatori paralleli che li fanno arrivare direttamente dal Giappone con specifiche americane. La produzione avviene infatti interamente nella celebre fabbrica di Tochigi, fucine delle vetture più raffinate del colosso giapponese che poco dopo darà i natali anche alla Nissan GT-R.

Infiniti FX 35 2003, il motore

Nel 2005, la dotazione viene arricchita con il primo dei moderni ADAS, che FX è la prima vettura di serie a montare, il Lane Departure Warning, allarme per il superamento delle linee laterali, mentre l'anno successivo arriva un facelift con nuova griglia. Con tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h di poco superiori ai 7 secondi (FX35) e ai 6 secondi (FX45), supera le corrispondenti versioni aspirate di Cayenne.

Infiniti FX 50 2008

La seconda generazione e il debutto "ufficiale"

Quando il Gruppo Renault-Nissan decide di introdurre il brand Infiniti in Europa, FX fa parte della gamma iniziale insieme alla sorella minore EX, alla berlina G37 e alla sua derivata coupé.

Il lancio nel Vecchio Continente coincide con l'arrivo della seconda generazione (S51), molto simile nella linea e nelle misure, ma ancora più raffinata e sofisticata. Per l'Europa il 3.5 è sostituito dall'evoluto 3,7 litri da 330 CV, mentre il V8 ora è da 5,0 litri, dispone del sistema di controllo delle valvole VVEL e arriva a erogare 395 CV. Il cambio è un nuovissimo cambio a sette rapporti con palette in magnesio e Adaptive Shift Control.

Infiniti FX 37 2008 retro Infiniti FX 45 2003 interni

Oltre a una migliorata trazione integrale con ripartizione variabile da 50/50 a 100% posteriore, FX S51 dispone anche sugli allestimenti più ricchi del sistema di sterzo intelligente sulle ruote posteriori, una soluzione che pochi costruttori al mondo offrono in quel periodo.

Non è tutto: nel 2010 Infiniti propone anche una motorizzazione turbodiesel sul modello FX30d, che è equipaggiata con il moderno V6 di 3,0 litri V9Q da circa 240 CV condiviso con diversi altri modelli Infiniti e Renault.

Infiniti QX70 2013

Nel 2013, la Casa cambia la denominazione dei modelli e FX diventa QX70, conservando la gamma che tuttavia negli anni seguenti viene progressivamente ridotta fino a lasciare soltanto il motore V6. Nel 2017, il modello termina la sua carriera senza una sostituta diretta: pochi anni dopo, nel 2020, Infiniti abbandona il mercato del Vecchio Continente.