Nel 1994 Nissan ha introdotto il primo di una famiglia di motori destinati a diventare famosi non soltanto per le prestazioni, ma anche per l’affidabilità e per il prestigio di alcuni dei modelli su cui ha trovato applicazione. I più celebri e recenti di questi sono le sportive Nissan 350Z e 370Z, ma non vanno dimenticati la Skyline V35 300GT e i fuoristrada Pathfinder e Frontier.

Stiamo parlando del primo VQ, capostipite di una famiglia di 6 cilindri a V che con il passare degli anni è stata declinata in oltre 14 versioni con cubature da 2 a 4 litri. I motori VQ, caratterizzati da un angolo di 60° tra le bancate, da basamento e testate in lega di alluminio, dall’alimentazione a iniezione elettronica e dalla distribuzione a doppio albero a camme in testa, sono stati forniti anche ad alcuni modelli Renault dopo l’alleanza tra le due Case.

Un po’ di storia

La storia dei moderni V6 Nissan è iniziata nel lontano 1979, quando la Casa giapponese ha avviato i lavori di ricerca e sviluppo per una nuova serie di propulsori più sportivi e compatti che potesse andare a sostituire i Nissan L con architettura a 4 o 6 cilindri in linea.

Dopo alcuni anni dedicati alla progettazione e ai test, nel 1983 Nissan ha iniziato a proporre una prima serie di motori, con 6 cilindri a V e cubature da 2 a 3,3 litri, prodotti in Giappone e denominati VG, gli antenati dei successivi VQ. Quei primi V6 erano già caratterizzati da soluzioni tecniche interessanti come il sistema di fasatura variabile N-VCT progettato internamente da Nissan.

Nissan Maxima QX 3.0

Le prime versioni

I VQ sono stati introdotti nel 1994 con tre versioni contraddistinte dalle sigle VQ20DE, VQ25DE e VQ30DE. La prima, offerta sulle Nissan Cefiro e Cedric, aveva una cilindrata di 2 litri e potenze comprese tra 140 e 160 CV. La seconda, utilizzata anche su alcune Renault come la Talisman dal 2012, poteva invece contare su una cubatura di 2,5 litri e potenze da 186 a 210 CV, mentre la terza, proposta con potenze da 193 a 230 CV, aveva una cilindrata di 3 litri ottenuta dal 2.5 grazie ad un incremento dell’alesaggio a 93 mm.

Nel 1995 e nel 1997 sono state introdotte le evoluzioni del VQ30DE, denominate VQ30DET e VQ30DD, sovralimentate mediante un turbocompressore e in grado di sviluppare potenze oltre 230 CV.

Il VQ35DE da 300 CV della Nissan 350 Z

Le varianti top

L’arrivo degli Anni 2000 ha portato un'importante evoluzione del motore VQ30DE, rilanciato con la nuova sigla VQ35DE nella versione da 3,5 litri che ha debuttato con la 350Z con 300 CV (poi 313) ma in seguito declinato in diverse altre varianti meno potenti con un "minimo" di 217 CV.

La versione più "large" del VQ è arrivata nel 2005 con il VQ40DE da 4 litri sviluppato per i fuoristrada e pick up di taglia media come Frontier, XTerra e Pathfinder. Oltre alla cubatura più abbondante avevano un sistema di fasatura variabile ottimizzato, l'albero a gomiti cavo per contenere il peso e collettore di aspirazione a geometria variabile.

Nissan VQ37VHR

Nel 2007, infine, è stato introdotto il VQ37VHR con cilindrata di 3,7 litri, rapporto di compressione di 11:1 e potenza massima di 331 CV a 7000 giri/min. Questo motore ha rimpiazzato il 3.5 sulla 370Z, evoluzione della 350, ed equipaggiato altri modelli come la Skyline V36 370 GT e le Infiniti M37, G37, FX37, QX70 ed EX37.