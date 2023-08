Due Volkswagen ID.Buzz sono partite oggi da Ginevra, in Svizzera, per raggiungere Doha, in Qatar. Il viaggio, lungo la bellezza di 6.500 km, terminerà il 30 settembre ed è un percorso denso di significato (e ostacoli per le auto elettriche in particolare) perché simbolicamente intende traslocare lo storico Salone di Ginevra (un punto di riferimento per il settore dell'auto in Europa dal 1905) alla nuova location dell'evento: Doha.

La kermesse elvetica, lo ricordiamo, è da lungo tempo assente nel panorama internazionale. Tre edizioni sono state cancellate (nel 2020 a causa del Covid tutti i biglietti vennero rimborsati e poi saltò anche nel 2021 e 2022), quest'anno invece si terrà in Qatar dal 5 al 14 ottobre per poi tornare a Ginevra, eccezionalmente, dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 per festeggiare il centenario.

Chi c'è a bordo delle auto?

Le due ID.Buzz attraverseranno 12 paesi e due mari per dimostrare che un'auto elettrica può affrontare anche un viaggio così impegnativo. A guidarle ci sono lo svizzero Frank M. Rinderknecht, CEO di Rinspeed AG, e Rainer Zietlow, tedesco, proprietario di Challenge4.de, nonché detentore di ben sei Guniness dei Primati e altri record mondiali per aver affrontato viaggi su lunga distanza in situazioni estreme o inconsuete.

Il viaggio è molto ambizioso per due vetture elettriche che hanno bisogno di essere ricaricate. Un partener di supporto è il gruppo tecnologico Harting, uno dei principali fornitori di tecnologie e infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ma il problema dell'approvigionamento dell'energia non è comunque da sottovalutare.

"Rainer ed io abbiamo accettato con piacere la sfida di affrontare questo viaggio eccezionale e unico al mondo - ha commentato Frank Rinderknecht -. In Europa l’infrastruttura di ricarica è già sufficientemente sviluppata, mentre in Medio Oriente non ancora. L’attraversata della penisola araba per circa 2.500 km, richiede inventiva e flessibilità per poter fare il pieno di energia elettrica e completare il percorso”. Noi di Motor1.com abbiamo provato la Volkswagen ID. Buzz e di seguito potete vedere com'è andata.

"Eccellenza, innovazione e spirito pionieristico, sono elementi caratteristici del nostro DNA nonché valori fondamentali del Salone Internazionale di Ginevra - ha aggiunto Sandro Mesquita, CEO di GIMS -. L’idea del Tour d’Excellence è quella di simboleggiare il passaggio di questi valori tra le due città, mettendo in risalto i recenti progressi realizzati dell’industria automobilistica nella mobilità elettrica".

Chi ci sarà al GIMS Qatar 2023

Il Salone di Ginevra in Qatar aprirà tra circa un mese, il 5 ottobre, e al momento hanno confermato la presenza oltre 30 espositori, che sveleranno non meno di 10 novità in anteprima assoluta.

Durante la cerimonia di apertura del GIMS Qatar ci sarà uno speciale cubo che permetterà di illuminare una scultura all’ingresso del Doha Exhibition and Congress Center, il “cuore” del Salone Automobilistico, "come se fosse una fiamma olimpica", dicono gli organizzatori. Questo cubo nei colori del GIMS si sarà prima fermato in ciascuna tappa del Tour d’Excellence, che si può seguire in diretta sul sito ufficiale GIMS: www.genevamotorshow.com.