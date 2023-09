Il finanziamento con maxi rata Progetto Valore Volkswagen coninua anche a settembre su tutta la gamma: ne è un esempio quello proposto sulla T-Cross, con motorizzazione 1.0 a benzina.

Il prezzo di listino della Volkswagen T-Cross 1.0 TSI da 95 CV in allestimento Style è di 24.900 euro, che scendono a 22.523 euro con la sconto della Casa. In realtà, ai 2.377 euro di vantaggi iniziali si devono sommare 825 euro di Tech Pack in omaggio, per un totale di 3.078 euro.

L’anticipo da versare è di 5.100 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 178,99 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,36%); al termine la maxi rata, che è anche Valore Futuro Garantito, è di 14.933,02 euro. In caso di restituzione o sostituzione si pagano 0,07 euro per ogni chilometro in eccesso rispetto ai previsti 30.000.

Nell’offerta sono inclusi due anni di garanzia, mentre la manutenzione si paga a parte, ma con sconti specifici.

Vantaggi

I vantaggi di questa offerta Volkswagen per la T-Cross a benzina sono diversi: lo sconto iniziale, incluso l’omaggio del Tech Pack, oppure la rata mensile che con le spese supera di poco i 180 euro, e i due anni di estensione di garanzia.

Svantaggi

Alcune Case aggiungono negli importi di esempio un maggior numero di servizi

In sintesi