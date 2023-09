Le auto cinesi, queste sconosciute! In realtà alcune sono già in vendita anche in Italia e per conoscerle un po' meglio basta visitare il Salone di Monaco 2023 o, ancora più comodamente, godersi il video di Motor1.com che vi racconta l'ABC delle novità che arriveranno anche da noi.

Una carrellata di SUV, monovolume, berline e citycar che hanno spesso nomi impronunciabili per noi, ma che nei prossimi anni e mesi potremmo abituarci a vedere sulle strade o nelle prime concessionarie di costruttori Made in China.

Forthing, Leapmotor e Xpeng, per iniziare

Il nostro viaggio dentro l'anima cinese dell'IAA Mobility 2023 parte da Forthing, nuovo marchio del colosso statale Dongfeng che si è specializzato in MPV e minivan e fa debuttare la sette posti ibrida plug-in U-Tour V9.

Forthing U-Tour V9

Nello stand di Forhing spicca anche un SUV dal nome curioso: Friday.

Un rapido passaggio nel mondo di Leapmotor, giovane marchio di auto elettriche che porta a Monaco la piccola T03 pronta a sfidare Fiat 500 elettrica, Renault Twingo e Dacia Spring con un prezzo vicino ai 20.000 euro. Leapmotor espone anche la berlina C01 e i SUV C10 (primo SUV globale del brand) e C11, tutti a batteria.

Leapmotor T03

Altrettanto giovane è Xpeng che si presenta all'esposizione bavarese con il grande SUV elettrico G9 con 551 CV nella versione bimotore e interni che sfoggiano generosi schermi in plancia e finiture di qualità.

Xpeng G9

Dalla piccola Jiayuan Komi ai SUV di BYD e Seres

La Seal U è invece la novità di BYD, marchio che è già sbarcato in Italia con una rete di rivenditori e che trasforma la berlina Seal in un nuovo SUV compatto/grande. Una parte dello stand BYD è poi destinato al monovolume elettrico di lusso Denza D9 (elettrica o ibrida plug-in), visibile per la prima volta in Europa.

BYD Seal U Denza D9

Da Seres troviamo invece la Seres 5, SUV elettrico in stile coupé destinato anche ai mercati europei con l'opzione della batteria allo stato semisolido.

Seres 5

La Jiayuan Komi è una piccola elettrica cinese fino a oggi quasi sconosciuta, ma pronta a sbarcare anche in Italia a ottobre con un prezzo vicino ai 10.000 euro. All'IAA Mobility 2023 è circondata anche da minuscoli mezzi commerciali elettrici al 100%.

JiaYuan Komi

HiPhi Z, uno sguardo al futuro

Per chiudere con classica "chicca" finale troviamo nella zona dei test drive l'originale sportiva HiPhi Z, una berlina elettrica molto particolare che sfoggia display a LED a messaggio variabile sulla carrozzeria e portiere ad apertura automatica.

HiPhi Z

Una belva a batteria della cinese Human Horizons da 672 CV che è già venduta in Europa a circa 107.000 euro.