Non sono molte le Case che propongono in settembre un esempio di finanziamento con anticipo zero: tra le rare eccezioni c’è Opel, con l’offerta sulla Corsa a benzina da 75 CV.

La Opel Corsa Edition con cambio manuale a 5 marce costa 19.950 euro, ma lo sconto proposto in caso di adesione al finanziamento Scelta Opel arriva a 7.000 euro, e si parte quindi da 12.950 euro.

L’anticipo non è previsto, quindi si pagano 35 rate mensili da 179 euro (TAN 8,99%, TAEG 11,28%), inclusi i 3.50 euro di spese.

C’è poi la maxi rata finale di 10.416 euro, con un limite di 15.000 km e 0,1 euro al chilometro di costo esubero, da pagare in caso di restituzione o sostituzione.

Vantaggi

Due i vantaggi di Opel immediatamente individuabili sulla Corsa a benzina, che non può accedere a settembre agli ecoincentivi statali: lo sconto iniziale di ben 7.000 euro e l’assenza di anticipo. Dal momento che non c’è obbligo di permuta o rottamazione, si può trattare bene il valore di un eventuale usato.

Svantaggi

Il valore percentuale del TAEG è molto alto, e non sono compresi nell’esempio servizi aggiuntivi; attenzione anche ai 5.000 chilometri annui, che non sono tanti anche per un modello a benzina. L’offerta si riferisce al modello pre-restyling.

In sintesi