Nuove immagini e un video spia della vettura camuffata confermano che Stellantis sta preparando un secondo modello marchiato Abarth per il Brasile e tutto il Sud America.

Si tratta dell'Abarth Fasback, il SUV coupé che sotto le coperture posticce fa già vedere le appendici aerodinamiche e i dettagli sportivi che la renderanno ancora più "cattiva" della Fiat Fastback Limited Edition by Abarth già in vendita in America Latina col 1.3 turbo da 185 CV.

Alettone in coda, due terminali di scarico ed estrattore

Le novità più evidenti che si possono notare in questo muletto dell'Abarth Fastback sono il grande alettone sul portellone posteriore e la diversa forma del paraurti di coda che presenta un inedito estrattore e due terminali di scarico.

Le foto spia della Fiat Fastback Abarth: la coda

L'Abarth potrebbe avere un'opzione da 220 CV

L'Abarth Fasback, sempre secondo le indiscrezioni raccolte da Motor1.com Brasile, dovrebbe montare un kit di potenziamento Mopar dedicato al motore 1.3 turboflex e che potrebbe diventare disponibile anche per l'Abarth Pulse.

Il SUV coupé sudamericano vedrebbe quindi la potenza del suo propulsore a etanolo salire da 185 a 220 CV, con la coppia che passa da 270 a 343 Nm. Il segreto sta nel kit Mopar con nuovi collettori di aspirazione, filtro e air box e una sezione di scarico meno restrittiva tra la turbina e il catalizzatore. Anche il suono allo scarico verrebbe migliorato.

Le foto spia della Fiat Fastback Abarth, vista di fronte

Per quanto riguarda l'elettronica, l'unità centrale di controllo del motore sarà messa a punto in modo più aggressivo, privilegiando le prestazioni rispetto ai consumi.

Questo significa che l'acceleratore elettronico dovrebbe ricevere una nuova mappatura per aumentare la risposta al pedale. Al momento il pacchetto per questa inedita Abarth è in fase di finalizzazione, poiché l'intenzione di Mopar è quella di consegnare il kit senza perdere la garanzia originale dell'auto.