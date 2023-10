Tante Case stanno iniziando a presentare (e vendere) solo modelli elettrici. Per esempio, la prossima Renault Scenic sarà solo a batteria, così come le Abarth, mentre altri marchi hanno fissato già una "data di scadenza" per il motore termico.

Parliamo di Audi, che dal 2026 venderà solo auto nuove elettriche o di Fiat che farà lo stesso dal 2030, esattamente come Volvo, mentre Jaguar dice addio alle auto a pistoni per l'Europa dal 2025 proprio come Honda.

In questa fase di grandi cambiamenti, però, c'è chi non rinuncia a lanciare nuovi modelli a benzina o diesel, anche in forma ibrida. Ecco, quindi, 10 nuove auto che non abbandonano bielle e pistoni.

Alfa Romeo 33 Stradale

Già sold out ancora prima di essere presentata, la 33 Stradale è l'ultima supercar a benzina di Alfa Romeo. In particolare, è alimentata da un 3.0 V6 biturbo da 620 CV, un'evoluzione del 2.9 V6 utilizzato nella Quadrifoglio.

I clienti possono anche scegliere una versione elettrica della 33 Stradale con 750 CV, ma sembra che "solo pochi" abbiano fatto questa scelta "green".

Audi Q8

Il restyling del SUV tedesco presenta lievi aggiornamenti estetici e di equipaggiamento, ma nessuna modifica meccanica. Vengono mantenuti i motori turbodiesel mild hybrid 3.0 V6 TDI da 231 e 286 CV, oltre ai motori a benzina 3.0 V6 turbo da 340 CV e 4.0 V8 biturbo da 507 CV.

Tuttavia, non ci sono ancora informazioni sulle varianti ibride plug-in della Q8, per le quali ci aspettiamo un aumento dell'autonomia elettrica, né sulla RS Q8, che nel modello attuale eroga 600 CV.

Fiat 600

Oltre alla versione elettrica da 156 CV, la Fiat 600 sarà commercializzata con un motore a benzina 1.2 da 100 CV, collegato a un sistema mild hybrid, a partire dal primo trimestre del 2024.

Con questa tecnologia elettrificata, la 600 può affidarsi solo al piccolo motore elettrico da 29 CV e alla batteria da 48 V per un massimo di un chilometro o anche in varie manovre a bassa velocità, come il parcheggio.

Hyundai Santa Fe

Il SUV coreano è senza dubbio una delle novità più originali del prossimo anno. La personalità non manca di certo, con forme molto squadrate e un look decisamente sopra le righe.

La Santa Fe sarà disponibile come full hybrid e ibrida plug-in con il motore turbo benzina 1.6 T-GDI e un cambio automatico a convertitore di coppia a sei rapporti. Nella Tucson, queste varianti erogano rispettivamente 230 CV e 265 CV: saranno più potenti nella Santa Fe?

Jeep Wrangler

Il recentissimo restyling non ha alterato la meccanica della Jeep Wrangler, che in Europa continuerà a essere venduta solo nella variante ibrida plug-in 4xe da 380 CV.

Il fuoristrada americano impiega un motore turbo benzina da 2 litri con 272 CV e un'unità elettrica da 144 CV. È presente anche un secondo motore elettrico da 63 CV, che però non aziona l'auto, ma funge da generatore elettrico. L'autonomia a zero emissioni è di 44 km.

MINI Countryman

Finora sono state rivelate solo le versioni elettriche del SUV britannico, con 204 CV e 313 CV, ma MINI ha anticipato che saranno disponibili anche motori a combustione. A quanto ci risulta, questi saranno il 1.5 e il 2.0 e sarà disponibile anche il diesel da 2 litri.

Tra l'altro, abbiamo già visto le immagini della variante prestazionale John Cooper Works della Countryman e i doppi terminali di scarico danno l'impressione di un motore a combustione interna. Svilupperà più di 306 CV?

Peugeot 3008

Nata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, la Peugeot 3008 sarà sia elettrica che mild hybrid e ibrida plug-in.

Presentata inizialmente nelle versioni a batteria da 210, 230 e 320 CV, la gamma della 3008 sarà completata nei prossimi mesi, senza alterare le forme futuristiche di questa seconda generazione.

Skoda Superb

Nuova Skoda Superb, il prototipo

La nuova Skoda Superb esordirà a novembre e utilizzerà la stessa meccanica della nuova Volkswagen Passat.

Sappiamo che, oltre alla piattaforma e alla tecnologia di bordo, la berlina ceca adotterà buona parte dei motori presenti sulla wagon di Wolfsburg.

Per quanto riguarda le versioni a benzina, la Skoda potrebbe essere alimentata dal 1.5 TSI da 150 CV e dal 2.0 TSI da 204 e 265 CV. Per quanto riguarda il diesel, il 2.0 TDI produce 122 CV, 150 CV e 193 CV nella Passat, mentre le versioni ibride plug-in eHybrid hanno una potenza combinata di 204 CV e 272 CV.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Naturalmente, quanto detto per la Superb vale anche per la Passat. Giunta alla nona generazione, la Volkswagen sarà proposta esclusivamente come station wagon Variant.

L'auto è ancora più grande e spaziosa del modello precedente (lo spazio per le gambe posteriori è aumentato di 50 millimetri e il bagagliaio è cresciuto fino a 690 litri) e dispone delle nuove sospensioni adattive DCC Pro.

Volkswagen Tiguan

Concludiamo questo elenco con la Volkswagen Tiguan. Appena rivista da cima a fondo, è disponibile con un 2.0 TSI turbo 4 cilindri turbo benzina con 204 CV, 320 Nm e trazione anteriore 2WD. Questa stessa unità arriva anche a 265 CV e 400 Nm nella versione a trazione integrale 4Motion.

C'è poi un turbodiesel 2.0 TDI nella configurazione da 150 CV, 360 Nm e trazione anteriore 2WD, oppure in quella da 193 CV, 400 Nm e trazione integrale 4 Motion.

Passando alle motorizzazioni elettrificate, che sono tutte a trazione anteriore, si parte dai 2 motori mild hybrid 1.5 eTSI 48 V con 130 CV o 150 CV di potenza, gestione automatica dei cilindri ACTplus e batteria agli ioni di litio da 48 Volt che alimenta lo starter-generatore elettrico da 20 CV e 25 Nm.

Infine, le plug-in eHybrid possono percorrere fino a 100 km in modalità elettrica. In questo caso troviamo un 1.5 TSI e un motore elettrico per un totale di 204 CV o 272 CV, a seconda delle versioni.