Il futuro della Audi più sportive sarà a zero emissioni? Sì, ma non solo. In una lunga intervista pubblicata sul sito ufficiale della Casa infatti Marc Lichte, responsabile del design dei quattro anelli, ha dichiarato che le prossime Audi RS saranno progettate su due piattaforme diverse: la PPE (Premium Platform Electric) per le auto a zero missioni e la PPC (Premium Platform Combustion) per le auto a benzina, che dunque continueranno a far parte dei listini.

Pochi dettagli

Della PPE se ne parla ormai da tempo, è la piattaforma su cui saranno basate le prossime auto elettriche premium del Gruppo Volkswagen. Le prime a utilizzarla saranno Audi Q6 e-tron e Porsche Macan, alle quali seguiranno poi numerosi modelli.

Riguardo la PPC dedicata alle auto a combustione, invece, i dettagli noti sono ancora ben pochi, se non pochissimi. Potrebbe infatti trattarsi di un'evoluzione dell'attuale piattaforma MLB, oppure di qualcosa di completamente nuovo. Probabilmente maggiori informazioni saranno divulgate con diversi teaser nel corso del 2024.

Il restyling dell'attuale Audi RS 6 Avant al Nurburgring

Una data importante

Per celebrare il suo 40esimo anniversario nel 2023, Audi Sport GmbH, l'azienda conosciuta fino al 2016 come Quattro GmbH, ha presentato proprio quest'anno diverse nuove edizioni speciali, come la RS 6 Avant Performance che abbiamo provato di recente.

Le ultime foto spia realizzate dai nostri fotografi sul campo, poi, ci suggeriscono che gli ingegneri di Ingolstadt siano attualmente al lavoro su un lieve restyling della stessa RS 6 Avant, in lavorazione insieme alla RS 4 Avant di nuova generazione, pronta a diventare RS 5 Avant per via del cambio di naming presentato da Audi: numeri pari per le elettriche, dispari per le termiche. In futuro, poi, non dovrebbero mancare anche le nuove versioni della RS 5 Sportback e della RS 7 Sportback.

Audi RS 6 Performance Audi RS 5 Sportback Competition Pack

Per quanto riguarda le piccole? Proprio all'inizio del 2023 il numero uno di Audi Sport, Sebastian Grams, aveva anticipato che l'azienda avrebbe continuato a sviluppare l'iconico 2.5 a 5 cilindri fino a quando sarebbe stato possibile.

La prova dell'Audi RS 6 Performance