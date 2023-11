Nuova vita (soprattutto in Itaia) per la Skoda Superb. La nuova generazione della boema cambia fino all’ultimo bullone e sarà venduta nel nostro Paese esclusivamente in versione Wagon, al pari della “cugina” Volkswagen Passat Variant.

Oltre ad un’estetica rinnovata e a interni ancora più completi per tecnologia e scelte di rivestimenti, la Superb riceve nuovi motori più efficienti, tra cui un’ibrida plug-in da oltre 100 km di autonomia in elettrico.

Skoda Superb 2024, esterni

La nuova Skoda Superb 2024 in versione station wagon è lunga 4,90 m (+40 mm), larga 1,85 m (-15 mm) e alta 1,48 m (+5 mm). I cambiamenti a livello di dimensioni, quindi, sono minimi, anche se il bagagliaio è cresciuto di ulteriori 30 litri arrivando ad una capacità di 690 litri (1.920 litri abbattendo i sedili posteriori).

Skoda Superb Wagon (2024)

La nuova Superb si riconosce per la calandra ottagonale, il nuovo logo Skoda e le modanature anteriori scure, oltre ad una serie di modifiche aerodinamiche permettono alla wagon boema di raggiungere un coefficiente Cx di 0,25. In sostanza, il nuovo modello è il 15% più efficiente dal punto di vista aerodinamico.

Non passano inosservati anche i fari LED Matrix - opzionali, di serie sull’allestimento L&K - di seconda generazione , mentre nel posteriore troviamo un gruppo ottico a forma di C che si estende nel portellone.

La Superb può essere dotata di cerchi in lega che vanno da 16” a 19”, mentre sono disponibili otto verniciature, tra cui le nuove Carmine Red, Ice Tea Yellow e Cobalt Blue.

Nuova Skoda Superb Wagon, le dimensioni

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Skoda Superb Wagon 4,90 1,85 1,48 2,84

Skoda Superb 2024, interni

Gli interni della nuova Skoda Superb 2024 sono stati interamente ridisegnati e sono caratterizzati da plancia e console centrale minimaliste, con leva del cambio sul piantone dello sterzo e la maggior parte dei comandi inseriti negli Skoda Smart Dial.

Questi sono tre elementi posizionati al di sotto dell’infotainment e possono essere ruotati o premuti per gestire varie funzioni dell’abitacolo, tra cui la climatizzazione e la radio. Come tecnologia di bordo troviamo il display dell’infotainment da 13” e il quadro strumenti Virtual Cockpit da 10”.

Skoda Superb Wagon, gli interni

Sulla Superb Wagon troviamo sette differenti Design Selection, ossia degli speciali abbinamenti di colori e rivestimenti, che spaziano dal tessuto alla pelle e dal nero al color cognac. Da notare come tutti i rivestimenti siano ecosostenibili, coi tessuti che sono realizzati con materiali riciclati al 100%, mentre la pelle (in particolare quella in color cognac) è conciata utilizzando gli scarti della lavorazione delle olive.

Infine, come ogni Skoda che si rispetti, sono presenti varie soluzioni “Simply Clever”, ovvero piccole chicche che possono aiutare nella vita di tutti i giorni. Per esempio, c’è il raschietto per il ghiaccio sullo sportellino del serbatoio, un portabottiglie da 1,5 litri nelle portiere anteriori e posteriori, l’imbuto integrato nel coperchio del serbatoio lavavetri e un porta penna nel cassetto anteriore.

Molto interessante la dotazione di sicurezza della Skoda Superb 2024, che è ancora più completa col debutto di nuovi dispositivi. Tra questi c’è il Turn Assistant, che avvisa il guidatore o interviene direttamente in caso di possibile collisione ad un incrocio con svolta a sinistra.

L’Emergency Steering Assistant interviene sullo sterzo per evitare un incidente, mentre il Crossroad Assistant utilizza sensori, radar e telecamera anteriore per avvisare della presenza di pedoni, ciclisti o veicoli in transito quando si esce da un vialetto o da un’uscita cieca.

La dotazione è completata dal Travel Assistant, che integra cruise control adattativo e mantenimento di corsia attivo, dal Crew Protect Assistant (chiude i finestrini e il tetto in caso collisione imminente) e 10 airbag.

Skoda Superb 2024, i motori

Il listino della Superb è composto da sei propulsori, con potenze comprese tra 150 e 265 CV. Tra i motori a benzina, c’è il 1.5 TSI mild hybrid da 150 CV, oltre al 2.0 TSI (non elettrificato) declinato nelle varianti da 204 CV e da 265 CV (quest’ultima con trazione integrale). Anche i motori diesel non sono elettrificati e sono rappresentati dal 2.0 TDI da 150 CV e dalla variante 4x4 da 193 CV.

Skoda Superb Wagon (2024)

C’è poi la 1.5 TSI ibrida plug-in da 204 CV abbinata ad una batteria da 25,7 kWh che consente oltre 100 km nel ciclo WLTP. Si può ricaricare fino a 11 kW in corrente alternata o 50 kW in corrente continua. Tutte le motorizzazioni sono associate al cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti, tranne l’ibrida plug-in che ha 6 marce.

Motore Alimentazione Potenza Trazione Cambio 1.5 TSI mild hybrid Benzina 150 CV Anteriore DSG 7 rapporti 2.0 TSI Benzina 204 CV Anteriore DSG 7 rapporti 2.0 TSI Benzina 265 CV Integrale DSG 7 rapporti 2.0 TDI Diesel 150 CV Anteriore DSG 7 rapporti 2.0 TDI Diesel 193 CV Integrale DSG 7 rapporti 1.5 TSI ibrida plug-in Benzina 204 CV Anteriore DSG 6 rapporti

Skoda Superb 2024, i prezzi

Al momento, Skoda non ha ufficializzato i prezzi della nuova Superb Wagon. Attualmente, la gamma è compresa tra i 43.400 euro della Executive e i 54.900 euro della L&K, al netto di eventuali optional e pacchetti di accessori.

Volkswagen Passat Variant (2023) Peugeot 508 restyling (2023) Subaru Outback

Skoda Superb 2024, le concorrenti

Tra le rivali della Superb Wagon possiamo considerare altre famigliari di dimensioni importanti come la Peugeot 508 SW, la Subaru Outback e la Volkswagen Passat Variant. La wagon del Leone è proposta con motori a benzina 1.2 turbo da 131 CV, 1.5 diesel da 131 CV e tre declinazioni ibride plug-in da 179 CV, 224 CV e 360 CV. I prezzi sono compresi tra circa 43.000 euro e 72.000 euro.

La Outback ha un’attitudine votata al fuoristrada e un solo motore a benzina 2.5 boxer da 169 CV (listino compreso tra 45.000 e 51.000 euro).

Infine, la Passat Variant (per la quale devono essere annunciati i prezzi) rappresenta la concorrenza interna, dato che le due vetture sono realizzate sostanzialmente sulla stessa piattaforma e con diversi elementi in comune. La nona generazione della Passat, però, può contare anche su un’ibrida plug-in più potente da 272 CV.