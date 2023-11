L’Alfa Romeo 75 è stato uno dei modelli del Biscione più popolari dei primi anni ’90. Prodotta tra il 1985 e il 1993, la 75 è stata realizzata in oltre 350.000 esemplari. Pochissimi, però, vantano l’esclusività di questa versione rivisitata dalla Carrozzeria Castagna.

Presentata al Salone di Ginevra del 1995 e ribattezzata “Vittoria”, questa Alfa Romeo diversa da tutte le altre è in vendita su Car & Classic.

Trasformazione radicale

Lo stile dell’Alfa Romeo è decisamente insolito per gli anni ’90, con linee morbide e spezzate continuamente alternate in una carrozzeria da coupé. Della 75 originale, infatti, è rimasto solo il telaio, con l’anteriore che presenta una rielaborazione dello scudetto Alfa Romeo e fari squadrati derivati da un’Opel Calibra.

Alfa Romeo 75 "Vittoria" Carrozzeria Castagna

Il grande splitter dà ulteriore dinamicità al frontale, mentre le fiancate hanno un aspetto imponente e strani specchietti a forma di goccia.

La zona posteriore è raccolta in una coda dal look molto aerodinamico e (forse troppo) avveniristico per quei tempi. Un’altra caratterizzazione interessante è il vetro che avvolge completamente la parte superiore della vettura, dal parabrezza fino al lunotto.

Nuova vita per il “Busso”

A bordo troviamo degli interni personalizzati dalla Carrozzeria, con pelle verde, dettagli in legno e il grande logo “Vittoria” sulla plancia dal lato del passeggero, oltre al volante della Momo.

L’eredità della 75 originale è rappresentata dal V6 “Busso”, che su questa speciale Alfa Romeo raggiunge i 255 CV ed è abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti, che invia la potenza alle sole ruote posteriori. Completano la dotazione di questo esemplare unico, l’impianto frenante Brembo e le sospensioni Koni.

Quanto può valere un’Alfa Romeo così? Su Car & Classic viene stimato un prezzo di vendita tra i 145.000 e i 155.000 euro.