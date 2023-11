Uno degli appuntamenti più importanti per i marchi (e gli appassionati) di auto americane è sicuramente il Salone di Los Angeles. Dal 17 novembre al 26 novembre, qui verranno esposte alcune delle principali novità a stelle e strisce.

Alcune di queste dovrebbero arrivare anche in Europa nel prossimo futuro, mentre altre potrebbero essere vendute solo nel mercato nordamericano. Ecco le principali novità attese.

Ford Mustang GT California Special

Ford Mustang GT California Special

Pur non essendo un nuovo modello in sé, la GT California Special rappresenta la prima edizione speciale della nuova Mustang.

La GT/CS si riconosce per una griglia dedicata, gli accenti blu e altre modifiche estetiche, mentre non cambia la gamma di motorizzazioni costituita dal 2.3 EcoBoost 4 cilindri e dal 5.0 V8.

Lucid Gravity

Lucid Gravity, i teaser

Sono passati più di tre anni da quando Lucid ha annunciato il suo secondo modello, il SUV Gravity. Sarà proposto in una configurazione a due o tre file di sedili e, con ogni probabilità, un versione Sapphire capace di mettere in difficoltà la Tesla Model X Plaid.

Toyota Camry

Nuova Toyota Camry, il teaser

La Camry è una delle berline più vendute negli USA ed è pronta ad aggiornarsi con una nuova generazione. Le prime foto teaser suggeriscono che lo stile prenderà spunto dalla Prius, anche se le principali novità dovrebbero riguardare il powertrain, con una configurazione full hybrid a trazione integrale e 340 CV ripresa dalla Crown.

Toyota Crown SUV

Toyota Crown Estate

La famiglia di modelli Toyota Crown ha debuttato negli USA nell'estate 2022 ed è composta da una berlina e da un crossover. A questi aggiunge la declinazione SUV, che per il momento è chiamato provvisoriamente "Estate".

Il nome definitivo e le sue caratteristiche le scopriremo direttamente al Salone di Los Angeles, anche se pensiamo che sotto al cofano ci sia sempre un propulsore full hybrid a trazione integrale con 340 CV.

Subaru

Nuova Subaru Forester, il teaser

Molto probabilmente si tratta di una Subaru Forester di nuova generazione, anche se non abbiamo notizie ufficiali in merito. Sta di fatto, che la Casa giapponese ha pubblicato alcuni teaser criptici dando appuntamento al Salone di Los Angeles per svelare il nuovo misterioso modello.

La Casa nipponica parla di un'auto "riprogettato", che fa pensare, quindi, ad una nuova estetica, nuovi interni e nuovi powertrain.