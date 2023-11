Il rapporto tra noi di Motor1 Italia e voi lettori è semplice: i nostri tester girano il mondo per provare le auto, poi voi leggete le prove e guardate i video. E se per una volta il "dietro le quinte" vi vedesse protagonisti? Magari per un giorno intero?

Tutto questo è Motor1 Incontra, il nostro format che vi porta con noi a provare le ultime novità di mercato. Protagoniste di questo nuovo appuntamento saranno le Honda CR-V e Honda ZR-V, i SUV elettrificati della Casa giapponese.

Come iscriversi

La nuova edizione del Motor1 Incontra dedicata alle nuove Honda CR-V e ZR-V è in programma nel weekend 2 e 3 dicembre in una cornice esclusiva (per ora non vi spoileriamo nulla). Potrete provare le auto guiderai su strade mozzafiato in compagnia del nostro Giuliano Daniele, approfondendo ogni aspetto dei due modelli, dalle nuove motorizzazioni elettrificate alla tecnologia. Un'occasione da non lasciarsi perdere.

Per partecipare - attenzione, i posti sono limitati - non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale dell'evento e compilare il form con i vostri dati, indicando quale tra Honda CR-V e Honda ZR-V vorreste provare.

Honda CR-V Honda ZR-V

SUV elettrificati

Lanciate nel 2023 le nuove Honda CR-V e ZR-V sono entrambe mosse da powertrain elettrificati, plug-in la prima e full hybrid la seconda. Motori ad alta efficienza con un tratto in comune: in alcuni frangenti a muovere l'auto ci pensa il solo motore elettrico, con il termico a fare da generatore ricaricando le batterie.

A differenziare, oltre a ciò che si trova sotto il cofano, ci pensano dimensioni (4,7 metri di lunghezza per la CR-V, 4,56 per la ZR-V) e stile. Due modelli simili ma diversi, tutti da scoprire insieme a noi!

Non fatevi sfuggire un'occasione così.