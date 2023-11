La Honda ZR-V è il SUV compatto che nasce full hybrid e col preciso scopo di posizionarsi a metà strada tra HR-V e CR-V nel listino della Casa giapponese, grazie anche al motore 2.0 benzina a ciclo Atkinson del sistema e:HEV da 184 CV.

Con i suoi 4,56 metri di lunghezza, un design grintoso, finiture interne pratiche e ricercate, senza tralasciare i sistemi di sicurezza Honda Sensing, la ZR-V si ritaglia un posto d'onore tra i SUV compatti full hybrid.

Per conoscerla meglio abbiamo deciso di svelarne tutti i dettagli e i segreti con il nostro approfondimento "punto per punto". Ecco allora la Honda ZR-V senza segreti!

Look e dotazioni da grande per la ZR-V

Basta un rapido sguardo esterno alla Honda ZR-V per capire che ci troviamo di fronte a un SUV compatto che punta molto in alto, che condivide con la Civic sia il pianale che il motore 2.0 e:HEV full hybrid da 184 CV.

I suoi 4,56 metri di lunghezza la Honda ZR-V risulta più lunga di 23 cm rispetto alla HR-V e quasi 13 cm più corta della CR-V, ma anche più larga della HR-V di 5 cm e più bassa della CR-V di 5,9 cm.

Le linee sono sportive e pulite al tempo stesso, con una elegante calandra anteriore in nero lucido, gruppi ottici sottili e un rivestimento inferiore della carrozzeria che avvolge le parti più basse della vettura.

Anche nella vista posteriore è possibile notare la fiancata dal design lineare, oltre allo spoiler di coda ottimizzato per l'aerodinamica, i gruppi ottici sottili e a sviluppo orizzontale e i doppi terminali di scarico delle versioni Sport e Advance.

La Honda ZR-V vista da dentro

Gli interni della Honda ZR-V sono pensati per offrire il massimo in termini di praticità e comfort, con materiali piacevoli al tatto e funzioni facili da utilizzare. La plancia a tutta ampiezza e la nuova console centrale che ospita i comandi del cambio fanno il paio con lo schermo touch da 9" per l'infotainment.

Anche i pannelli interni delle portiere sono stati realizzati per minimizzare i danni da graffi e strisciate, mentre la strumentazione digitale da 7" diventa uno schermo da 10,2" sulla versione Advance.

Honda ZR-V, motore e prestazioni

Il sistema full hybrid della Honda ZR-V è composto da un motore quattro cilindri 2.0 a benzina a iniezione diretta e ciclo Atkinson i-MMD con un'efficienza termica del 41% e da due potenti motori elettrici che permettono di passare in maniera automatica e impercettibile tra le modalità EV, Hybrid ed Engine Drive.

Un selettore permette poi di passare da una modalità di guida all'altra, scegliendo tra Normale, Sport, Econ e Snow. Il sistema ibrido e:HEV ha una potenza complessiva di 184 CV e una coppia massima di 315 Nm che offre alla ZR-V un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. Il consumo combinato nel ciclo WLTP è di 5,7 l/100 km (qui la nostra prova consumi reali della ZR-V) e le emissioni di CO2 sono pari a 130 g/km.

Honda ZR-V (Elegance) Motore Ibrido 2.0 quattro cilindri benzina (i-MMD) Potenza massima 184 CV Coppia massima 315 Nm Velocità massima 173 km/h Accelerazione 0-100 km/h 7,8 secondi Consumo combinato (WLTP) 5,7 l/100 km Trasmissione Automatica (eCVT) Trazione Anteriore Peso in ordine di marcia 1.589 kg Prezzo base 43.700 euro

Oltre a 11 airbag, la ZR-V vanta il pacchetto di tecnologie per la sicurezza Honda Sensing che include il sistema di frenata automatica a riduzione d’impatto, il mantenimento corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale e gli abbaglianti adattivi.