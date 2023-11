Uno dei Costruttori giapponesi più stravaganti è certamente Mitsuoka. In Europa non l’abbiamo mai visto, ma in patria è ben conosciuto per i suoi modelli piuttosto fuori dal coro (e dal tempo). Tra questi, ci sono sicuramente la Orochi dei primi anni 2000 e la Galue venduta fino al 2012 di cui vi riportiamo qui sotto alcune foto.

Tanti dei modelli del brand nipponico si basano su altre auto esistenti marchiate – per esempio – Toyota o Honda. Lo stesso vale per questa M55 Concept, l’ultima Mitsuoka in ordine di tempo, che celebra i 55 anni dalla nascita del marchio.

Un mix di identità

La M55 si basa sulla nuova Honda Civic e ciò è particolarmente evidente se si guarda l’auto di profilo e si dà un’occhiata agli interni. Proprio questi ultimi sono quasi identici alla Honda, con le stesse componenti e modanature della plancia. Le uniche differenze riguardano il logo Mitsuoka applicato sul volante e i sedili in pelle blu con elementi in metallo che richiamano lo stile delle classiche degli anni ’70.

Mitsuoka M55 Concept Gli interni della Mitsuoka M55 Concept Mitsuoka M55 Concept, il tre quarti posteriore

Fuori, invece, la M55 mette insieme gli stili di diversi modelli. A seconda dell’angolazione delle foto, il frontale può ricordare vagamente quello di una Lancia Delta Integrale o quello di una Dodge Challenger. Nel posteriore, invece, troviamo un lunotto coperto da grandi listelli neri come nelle muscle car americane di una volta. E se notate altre somiglianze fatecelo sapere nei commenti!

E se fosse potente come una Type R?

Purtroppo, Mitsuoka non rivela le specifiche tecniche del concept. Possiamo dedurre, comunque, che alla base di questa M55 ci siano gli stessi motori della Civic, tra cui il 2.0 full hybrid da 184 CV oppure, volendo fantasticare ed esagerare, il 2.0 turbo da 329 CV della Type R.

Mitsuoka Orochi

Sta di fatto che, almeno per il momento, la M55 non diventerà un’auto di serie. Visti i precedenti modelli di Mitsuoka, però, non ci stupiremmo di vederla un domani sulle strade giapponesi.

Mitsuoka Galue

Intanto, l’unico modo per ammirarla dal vivo è recarsi in uno showroom del marchio, con la M55 che sarà esposta nella concessionaria Azabu di Tokyo dal 24 novembre al 16 dicembre e in quella di Toyama dal 12 al 28 gennaio.