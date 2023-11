Novembre è un mese carico di offerte su ogni modello, e soprattutto di finanziamenti con mini rate mensili e maxi rata finale; è quindi interessante vedere se un modello come la Renault Twingo a benzina può essere acquistata con piccoli importi concorrenziali.

L'auto in questione, la Renault Twingo Equilibre SCe 65, ha un listino standard di 15.350 euro, che con l'opzione di finanziamento si riduce fino a 13.600 euro, senza necessità di permuta o rottamazione.

L'anticipo iniziale è fissato a 4.250 euro, e seguono poi 36 rate mensili da 89,96 euro (TAN 7%, TAEG 9,43%) con spese di incasso di 3 euro al mese.

Al termine del finanziamento, è prevista una Maxi Rata Finale (Valore Futuro Garantito) di 7.982 euro, con un limite chilometrico di 30.000 km, e un costo esubero di 0,10 euro/km in caso di sostituzione o restituzione.

Vantaggi

Probabilmente i due vantaggi subito percepibili nell’offerta di Renault per la Twingo a benzina da 65 CV sono il basso importo della rata mensile, e lo sconto superiore all’11% su un listino già concorrenziale. Non c’è obbligo di un usato da rottamare; al contrario, il valore di una permuta può servire per sostituire l’anticipo.

Svantaggi

E’ vero che gli importi in gioco non sono alti, ma i tassi di interesse sono tra i meno favorevoli del periodo; occorre tenere conto anche dell’assenza di servizi nella rata, contrariamente ad altri esempi Renault.

In sintesi