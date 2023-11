La Bugatti Bolide segna l'ultimo saluto alla piattaforma della Chiron. È limitata a 40 esemplari in tutto il mondo e costa più di 4 milioni di euro, il che la rende una delle auto nuove più costose mai costruite. La cattiva notizia - nel caso ci steste facendo un pensierino - è che tutte le unità sono già state vendute. Noi però possiamo salirci a bordo - virtualmente - per ammirare quelli che sono gli interni auto più incredibili mai visti prima.

Merito delle prime foto ufficiali che mostrano l'abitacolo della Bugatti Bolide in versione di serie, con il suo volante chiamato a "X" (che richiama lo yoke di Tesla) che riprende il disegno delle luci posteriori. Sopra sono piazzati tre monitor che mostrano indicazioni su tempi di percorrenza e forze G. Ma è solo l'inizio.

L'eleganza incontra il racing

Guardate per esempio quelli che sembrano a tutti gli effetti quattro tubi "di scarico" che spuntano da entrambi i lati del cruscotto. Sono le bocchette dell'aria condizionata e rappresentano - assieme al già citato volante - un altro richiamo alla parte posteriore della Bugatti Bolide. Nella console centrale sono presenti anche una serie di comandi fisici per alcune funzioni di base, tra cui due grandi pulsanti rossi alla base che recitano "Stop" e "Fire". Nel caso in cui qualcosa sia andato storto.

Bugatti Bolide, gli interni Bugatti Bolide, il posteriore

I sedili ultra avvolgenti della Bugatti Bolide sono montati direttamente sul telaio monoscocca, per contenere il peso, e sono disegnati attorno al corpo del guidatore in fase di configurazione. Naturalmente sono fissi, mentre volante e pedaliera sono regolabili.

Un ambiente squisitamente racing che non dimentica di appartenere a una Bugatti. La qualit quindi è al massimo, così come la scelta dei materiali. Ci sono ettari di Alcantara blu a ricoprire la maggior parte dell'abitacolo, accoppiata a tanta (ma tanta) fibra di carbonio a vista. Che dire, forse non sarà il più comodo, di sicuro però è in lizza per il premio "interni auto più belli di sempre". Voi che ne dite?