Continua fino a fine anno la formula Audi Value con anticipo, mini rata e maxi rata finale, sulla gamma della Casa tedesca: ad esempio, su una Audi Q3 dotata dell’ultima versione del 1.5 TFSI a benzina.

Per una Audi Q3 35 TFSI S tronic in allestimento Identity Black il prezzo di listino di 49.415 euro scende fino a 47.890 euro, vale a dire 1.525 euro di sconto.

Dopo l’anticipo di 15.927,44 euro, si versano 35 rate mensili da 399 euro (TAN 6,50%, TAEG 7,40%); al termine c’è la maxi rata di 23.829,03 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro/km da versare in caso di eccedenza, e se si intende restituire la vettura.

L’offerta, valida solo per le auto in stock, comprende anche Extended Warranty per un anno o 60.000 km, e la Manutenzione Premium Care per due anni o 30.000 km.

Vantaggi

L’offerta di Audi per la Q3 Identity Black mantiene le caratteristiche consuete: uno sconto iniziale indipendente da permuta o rottamazione, una rata mensile piuttosto contenuta che comprende alcuni servizi e una maxi rata finale con possibilità di sotituzione, restituzione o riscatto.

Svantaggi

In fase di contrattazione occorre controllare spese fisse, oneri finanziari e costi di eventuali accessori nelle auto in stock.

In sintesi