Si avvicina il momento del restyling per la Rolls-Royce Cullinan. Lanciato nel 2018, il SUV inglese è pronto a ricevere un primo importante aggiornamento estetico nei prossimi mesi. A dimostrarlo ci sono le foto spia di un prototipo impegnato in fase di test.

In linea di massima, il restyling dovrebbe riguardare principalmente l'estetica e gli interni della Cullinan, mentre il V12 non dovrebbe essere modificato.

La nuova "faccia"

Fotografato nei pressi del centro di ricerca e sviluppo BMW di Monaco di Baviera, il prototipo blu ha buona parte della fascia anteriore mascherata. La sezione inferiore del pannello è priva di camuffature e ciò ci permette di vedere chiaramente la nuova forma delle prese d'aria.

Rolls-Royce Cullinan restyling, le prime foto spia

La sezione centrale con il radar al centro sembra invariata, anche se la griglia potrebbe avere qualche nuovo dettaglio in più per dare un ulteriore tocco di novità alla Rolls-Royce. Molti meno cambiamenti, invece, per la parte posteriore, col paraurti che pare avere una forma leggermente diversa, ma non troppo distante dal modello attuale.

Purtroppo, dalle foto è impossibile vedere eventuali modifiche agli interni. In ogni caso, ci aspettiamo una sostanziale conferma della tecnologia di bordo, mentre rivestimenti, materiali e colori saranno sempre personalizzabili secondo i gusti del cliente.

Lunga vita al V12

La Cullinan è disponibile solo col V12 biturbo da 6,75 litri. Nella versione "base", questo propulsore genera 571 CV, mentre la Black Badge raggiunge i 600 CV. In entrambe le varianti, comunque, troviamo l'abbinamento al cambio automatico a 8 rapporti ZF.

Rolls-Royce Cullinan restyling, le prime foto spia

Dubitiamo che questo propulsore venga aggiornato in termini di potenza. Più che altro, è probabile che Rolls-Royce lavori ulteriormente sull'erogazione della coppia, sulla taratura del cambio e sull'insonorizzazione dell'abitacolo per rendere ancora più confortevole uno dei suoi modelli più venduti al mondo.