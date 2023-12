La Mercedes Classe A ha una nuova serie speciale ispirata alla console per videogame PlayStation 5 che si chiama A 250e Vibes. Questa special edition della cinque porte tedesca è realizzata in 50 esemplari ed è già acquistabile online sul sito del Mercedes-Benz Store a un prezzo di 55.677 euro.

Questa nuova Mercedes Classe A 250e Vibes con motorizzazione ibrida plug-in nasce dalla collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia e propone una configurazione con elementi cromatici e stilistici che accomunano la Classe A e la PS5 Digital Edition.

Personalizzazioni speciali

Scendendo più nel dettaglio si scopre che la "Vibes" è basata sulla A 250e Advanced Plus AMG Line, l'allestimento già ricco di dotazioni di serie. A renderla speciale è la vernice Digital White metallizzata unita ai cerchi in lega da 18" e al Pacchetto Night che comprende la finitura nera per mascherina e specchietti e i vetri posteriori sfumati.

Mercedes Classe A 250e Vibes, la vista frontale

La Mercedes Classe A 250e Vibes propone una speciale personalizzazione anche negli interni, con rivestimenti dei sedili in pelle nera e tetto Panorama scorrevole. Rispetto al prezzo delle dotazioni offerte il vantaggio cliente arriva così al 90%, mentre l'unico modo per acquistare questa speciale Classe A è sul Mercedes-Benz Store online.

Mercedes Classe A 250e Vibes, il dettaglio dei sedili in pelle nera Mercedes Classe A 250e Vibes, la plancia

Ibrida plug-in da 218 CV con 82 km di autonomia elettrica

La Vibes è dotata della motorizzazione ibrida plug-in composta dal 1.3 turbo benzina a quattro cilindri più motore elettrico da 218 CV e 450 Nm complessivi abbinato alla batteria da 15,6 kWh e al cambio automatico 8 marce. L'autonomia in modalità full electric arriva fino a 82 km.

Mercedes Classe A 250e Vibes, il dettaglio dei cerchi in lega

Nel presentare la nuova special edition il Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia, Mirco Scarchilli, ha detto: