Nel mese di dicembre ci sono due tendenze in atto: gli acquisti maggiori del periodo natalizio e i prossimi incentivi statali del 2024. Il messaggio più ricorrente è che sono le Case ad anticipare gli incentivi: ad esempio, Toyota offre vantaggi significativi attraverso la promozione WeHybridBonus per l'acquisto dei modelli Yaris Cross e Yaris.

Due sono le condizioni: l’applicazione del finanziamento Toyota Easy Next e la rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi. Vediamo un esempio sulla Yaris Cross full hybrid.

La Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Active a trazione anteriore ha un costo di listino di 28.050 euro, che grazie alla promozione scende a 23.050 euro. Per usufruire di questa offerta, è necessario un anticipo di € 5.000 e la successiva rateizzazione con 47 rate mensili da 158,59 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,27%), cui vanno aggiunte spese di incasso di 3,90 euro per ogni rata.

È poi prevista una maxi rata finale (VFG) di 14.364,35 euro, da corrispondere solo nel caso in cui si decida di tenere il veicolo al termine del contratto. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2023, ma con l'immatricolazione del veicolo entro il 31 marzo 2024, e il contratto prevede un limite chilometrico di 10.000 km.

Non ci sono servizi compresi nell’esempio, ma si possono richiedere assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia, RESTART e Kasko, disponibili su richiesta; Toyota, comunque, prevede alcuni vantaggi generali nelle proprie offerte, come la garanzia estesa Relax Plus e le assicurazioni WeHybrid che escludono i chilometri percorsi in elettrico.

Vantaggi

Gli sconti WeHybrid Toyota, senza gli incentivi statali non previsti al momento sulle full hbyrid, arrivano fino a 6.000 euro: per questa Yaris Cross siamo a 5.000 euro, con rata mensile che supera di poco i 160 euro, spese incluse.

Ci sono molti servizi che si possono aggiungere alla rata, e vantaggi su manutenzione, garanzia e assicurazioni che fanno parte della promozione WeHybrid.

Svantaggi

Nell’esempio non sono indicati gli eventuali costi in caso di restituzione ed esubero chilometrico, e non sono quantificati eventuali servizi aggiuntivi, concordabili comunque con le Concessionarie.

In sintesi