Tutta la gamma MG è in offerta a dicembre, e non solo i veicoli elettrici o ibridi: ad esempio, la MG ZS con il 1.5 a benzina è oggetto della promozione Boost Top, offerta in collaborazione con l'intermediario finanziario Santander.

La MG ZS 1.5 in allestimento Comfort ha un prezzo di listino di 16.490 euro, ma con il finanziamento si ottiene uno sconto, portando il prezzo a 15.440 euro.

Per aderire all'offerta, è richiesto un anticipo di 6.635 euro, seguito da 35 rate mensili da 99 euro (TAN 6,99%, TAEG 9,76%).

La maxi rata finale è di euro 7.980,50, rappresentante il Valore Futuro Garantito; le condizioni specifiche riguardo al limite chilometrico e al costo per chilometro eccedente non sono specificate.

In compenso nella rata sono compresi alcuni servizi aggiuntivi come la Polizza Credit Life, l’assicurazione Kasko Pneumatici e l'Assistenza Stradale.

Vantaggi

Il finanziamento Boost Top per MG offre un'opzione conveniente per l'acquisto della ZS 1.5, con una rata mensile accessibile di poco superiore ai 100 euro mensili, includendo le spese, ma anche i servizi aggiuntivi. Non c’è obbligo di permuta o rottamazione.

Svantaggi

Il TAEG del 9,76% è tra i più alti del periodo, e mancano nell’esempio indicazioni dettagliate sul limite chilometrico e sul costo per chilometro eccedente.

In sintesi