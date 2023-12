Il Natale sta per arrivare. L'albero è stato montato, dotato di lucine e addobbi di tutti i tipi. Ora rimane la cosa più difficile: pensare ai regali di Natale.

Sì perché, come ben sappiamo, non ne esiste uno valido per tutti. Ma se siete qui significa che vi piacciono le auto e nel vostro giro di amici ci saranno altri appassionati. Bene, di seguito vi suggeriamo alcuni regali natalizi per chi ama i motori. Idee per tutte le tasche e per tutti i gusti.

Buoni benzina o ricambi

Quando si parla di regali di Natale sicuramente i più graditi in assoluto sono quelli utili alla vita quotidiana. Parlando di auto, in questo caso bisogna sicuramente menzionare i buoni di acquisto, sia per quanto riguarda i carburanti sia per quanto riguarda i ricambi.

In entrambi i casi ne esistono dei valori più disparati, variabili tra un minimo di 20 euro a un massimo di 1.000 euro, e possono essere richiesti direttamente nei negozi e nelle stazioni di rifornimento.

Dove acquistare i buoni benzina

Per fare alcuni esempi, per la benzina o il gasolio si può fare riferimento a Eni, Q8, IP: nelle rispettive aree di servizio offrono la possibilità di acquistare e attivare i buoni, generalmente della durata di sei mesi.

Dove acquistare i buoni ricambi

Per quanto riguarda i ricambi, invece, il consiglio è quello di affidarsi ai leader italiani della rivendita di componenti, cioè Bep's o Norauto. I due negozi più conosciuti dagli appassionati, infatti, offrono all'interno dei loro punti vendita fisici la possibilità di realizzare voucher su misura e di acquistarli.

I regali di Natale 2023 per gli appassionati di auto, i buoni carburante IP

Libri

Tra i regali più amati non mancano sicuramente i libri. Digitali o cartacei poco importa, quello che conta è l'argomento. E naturalmente le idee che vi diamo sono tutte a tema motori.

La lista è virtualmente infinita. Tra le tante alternative ci sono per esempio i volumi di Luca Dal Monte (tra i 15 e i 28 euro), che raccontano la storia dell'automobilismo, oppure c'è il libro Ferrari, l'uomo, l'auto, il mito (18 euro), scritto dal giornalista Brock Yates e dal quale è stato tratto l'omonimo film attualmente al cinema.

I regali di Natale 2023 per gli appassionati di auto, il libro Ferrari, l'uomo, l'auto, il mito

Se poi il vostro desiderio è unire l'utile al dilettevole e la persona a cui dovete fare il regalo è anche un appassionato di guida, anche quest'anno non possiamo che consigliarvi un volume di Curves Magazine (a partire da 19,90 euro), una sorta di bibbia sulle strade più iconiche del mondo, realizzata in collaborazione con Porsche e disponibile sia in inglese che in tedesco.

I regali di Natale 2023 per gli appassionati di auto

Luci LED

Quando si parla di auto un aspetto spesso trascurato è l'illuminazione esterna in caso di emergenza. Provate a pensare: nel bagagliaio della vostra auto è presente una lampada portatile potente da utilizzare, per esempio, in caso di foratura di notte?

La risposta nella maggior parte dei casi potrebbe essere negativa, dunque regalare una lampada LED di ultima generazione potrebbe essere una buona (e utile) idea. Tra i brand più blasonati in fatto di illuminazione c'è per esempio Osram, che in occasione del Natale 2023 offre una nuova serie di prodotti.

Si parte con la nuova lampada Trunklight (77 euro), un modello universale che può essere utilizzato sia come luce da bagagliaio che come torcia, passando poi alla lampada Headtorch (51 euro), che, come dice il nome stesso, è una torcia frontale da testa che grazie al sensore di movimento integrato si inclina fino a 60° per dare luce intensa dove necessario.

La lampada Trunklight di Osram La lampada Trunklight di Osram

Ampliando lo sguardo, poi, anche in questo caso il gigante dell'ecommerce Amazon può venire in nostro soccorso, offrendo diversi prodotti interessanti con prezzi variabili tra i 10 e i 100 euro. Il consiglio in questo caso è di optare per un modello magnetico, sempre comodo.

Se infine l'illuminazione è qualcosa di davvero importante per il vostro caro, allora perché non regalare un set di lampadine anabbaglianti per l'auto a LED? Con la dovuta precisamente che è necessario acquistare solo ed esclusivamente prodotti omologati, anche in questo caso il web offre molte alternative, con prezzi compresi tra i 30 e i 70 euro. Ci sono per esempio le Philips Ultinon Access LED, che nel modello H4 possono essere ordinate al prezzo di 49 euro.

Le luci LED H4 di Philips

Modellini auto

Tra i regali di Natale più apprezzati dagli appassionati i modellini di auto permettono di avere nel proprio mini garage veri e propri miti su ruote.

Anche in questo caso ne esistono di vari tipi e soprattutto di diverse dimensioni. Per chi apprezza molto il fatto di potersi costruire il tutto in autonomia consigliamo i classici Tamiya, tra i migliori in quanto a dettagli e ordinabili su Amazon a circa 35 euro l'uno, oppure, perché no, un esemplare LEGO, con prezzi variabili a seconda delle dimensioni e della complessità. Oppure modelli già montati, statici o radiocomandati.

I regali di Natale 2023 per gli appassionati di auto, i modellini

Parlando proprio di LEGO, se la persona a cui volete fare un regalo di questo tipo è molto attenta ai dettagli e ha pazienza "da vendere", il consiglio è di optare per un modello della gamma Technic. Ne esistono di diversi prezzi e dimensioni, inclusa la Ferrari 488 GTE, al prezzo di 176 euro su Amazon, oppure la DeLorean di Ritorno al Futuro, al prezzo di 199 euro sempre sul colosso dell'e-commerce.

In questo caso bisogna ricordare che il catalogo del produttore è davvero vasto e include alcune auto iconiche e super sportive. Alzando o abbassando il budget di molto (in entrambi i casi), per esempio si possono acquistare ben due Lamborghini. La prima è la Huracan Tecnica, disponibile a circa 50 euro, la seconda è la Revuelto, disponibile a 388 euro.

Lego Technic Ferrari 488 GTE «DI Corse #51» La DeLorean di Ritorno al futuro LEGO

Monopattini elettrici

Se la persona a cui dovete fare il tanto ricercato regalo, invece, è solita muoversi quotidianamente in città, passando di frequente da un mezzo di trasporto all'altro, un consiglio sempre valido è anche quello di regalare un monopattino elettrico.

Il mezzo a due ruote dalle ridotte dimensioni, infatti, può davvero semplificare la vita a tutti. La scelta è vasta anche in questo caso, tuttavia il consiglio è di affidarsi ai brand più conosciuti, sia per avere prestazioni valide, soprattutto in fatto di autonomia, sia per avere una qualità che resista al passare del tempo.

Xiaomi Electric Scooter 4

Tra i tanti marchi per esempio c'è il colosso dell'informatica cinese Xiaomi, che proprio di recente ha presentato il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4. Per chi invece deve affrontare anche percorsi sterrati c'è il Jeep Adventure, con ammortizzatore anteriore e posteriore e doppio freno a disco. Il prezzo è di 799 euro.

Per gli appassionati di moto invece potete scegliere il Ducati PRO-I Evo Safe Ride, al prezzo di 499 euro. Tra i leader del settore non si può infine non citare Nilox, con una gamma particolarmente ricca e prezzi da 249 a 599 euro.

I monopattini elettrici di Nilox

Set tappetini in gomma

Parlando poi di e-commerce, su Amazon un altro regalo che sicuramente può risultare gradito ai più è un set di tappetini in gomma a vasca. Si tratta di elementi da posizionare al posto dei tradizionali tappetini in moquette, utili durante l'inverno a contenere lo sporco in abitacolo e il fango.

Possono essere lavati direttamente con la lancia dell'autolavaggio e sono praticamente eterni. Il leader globale di questo genere di accessori è l'azienda americana WheatherTech, che offre prodotti di qualità molto elevata, con prezzi compresi tra i 130 euro e i 240 euro per un kit completo e, soprattutto, che non rilasciano cattivi odori una volta installati. Proprio quest'ultimo aspetto è uno di quelli da tenere in considerazione quando si sceglie di acquistare questo genere di accessori.

Spendendo meno si può optare direttamente per quelli presenti nei cataloghi degli accessori originali delle case auto, che solitamente offrono set completi con prezzi a partire da 60 euro, bagagliaio escluso nella maggior parte dei casi.

I regali di Natale 2023 per gli appassionati di auto, i tappetini WheatherTech

Corsi di guida sicura

Un ultimo regalo di Natale sicuramente apprezzato dagli appassionati, soprattutto di guida, potrebbe essere un buon corso di guida sicura o sportiva.

Un esempio possono essere i corsi di Guidarepilotare, realizzati da BMW stessa e con un calendario molto ricco adatto a tutte le esigenze. Per "regalarne" uno si può consultare direttamente il catalogo completo disponibile sul sito e successivamente realizzare un buono dall'importo desiderato nella sezione del sito dedicata. I prezzi variano dai 400 euro ai 1.700 euro, a seconda della durata e della modalità scelta.

Ma non solo. In alternativa, infatti, ci sono anche i Corsi di Guida Sicura Aci-Sara, che si tengono a Roma sulla pista di Vallelunga e a Milano all'aeroporto di Linate. In questo caso i prezzi variano da un minimo di 150 euro per le versioni base fino a oltre 500 euro per i livelli più avanzati e per regalarli a natale si può accedere direttamente alla sezione voucher sul sito dedicato, usufruendo del 30% di sconto.