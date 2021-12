Il Natale si avvicina e, come ogni anno, noi di Motor1.com Italia vogliamo proporvi alcuni regali dedicati agli appassionati di auto, che siate voi stessi o i vostri cari.

In questa breve guida troverete oggetti non scontati che sicuramente sapranno stupire. Da libri a orologi fino a modellini. Ecco tutti i nostri suggerimenti.

Libri

Due anni fa vi avevamo parlato di due libri che raccontavano storie dell’automobilismo, Bugatti & Lotus Thriller e La Congiura Degli Innocenti. Sono regali ancora molto validi e attuali, ma quest'anno vorremmo andare oltre la lettura statica da poltrona. Nel 2021 abbiamo infatti, finalmente, riscoperto la nostra voglia di viaggiare in auto di macinare km in compagnia, anche solo per il semplice gusto di farlo.

Quale miglior regalo potremmo proporvi quindi, già con l’auspicio di percorrere tanti km nel 2022, dei Curves Magazin. Veri e propri doculibri sulla storia delle più famose strade del mondo, realizzati in collaborazione con Porsche. Noi vi suggeriamo quello sul passo dello Stelvio, oppure sulle migliori strade italiane, sia del nord che del sud, o perché no, anche lo speciale Sicilia. I prezzi variano da 50 a 70 euro a seconda dell’edizione. Li trovate sul sito dedicato o su Amazon sia nell'edizione inglese che tedesca.

Portachiavi

Passando a oggetti più sfruttabili nel quotidiano, chi nella propria vita non ha mai trovato sotto l’albero un portachiavi? Molto spesso questo regalo coincide con l’acquisto di un’auto nuova, magari pubblicizzata a amici e parenti su Facebook o Instagram. Ed è soprattutto a questi appassionati “social” che vi consigliamo di regalare un K&Y Fob.

Portachiavi diversi dai soliti che si trovano in commercio, realizzati in vera pelle italiana e personalizzabili nel testo inciso, sia, per esempio, con nome cognome del proprietario dell'auto o anche con frasi iconiche, magari di famosi personaggi del mondo automotive o, perché no, ironiche. Comprando un K&Y Fob si contribuisce, seppur in piccolo, a mandare avanti l’industria manifatturiera italiana, il che è sicuramente un pregio. Li trovate sul sito dedicato con prezzi a partire da 50 euro.

Orologi

Molti appassionati di auto nella propria vita hanno, almeno una volta, sognato alcuni orologi mitici, pezzi magari comparsi in film o in competizioni sportive. Si tratta a volte di veri e propri capolavori della meccanica, oggetti oggi molto costosi e di difficile reperimento.

Per restare però con i piedi per terra, ma comunque riuscire a stupire il vostro appassionato di auto, vi proponiamo i Roue Watch. Si tratta di orologi francesi che ci riportano, nello stile, agli anni 50’, 60’ e 70’, alle Alfa Romeo di quegli anni, alle radio analogiche e all’acciaio. In particolare vi consigliamo il TPS, celebrativo della vittoria Porsche, con la 910, della 1000 Chilometri del Nurburgring del 1967. Anche in questo caso, trovate tutti i modelli sul sito dedicato con prezzi a partire da 150 euro.

Modellini

Ogni appassionato di auto che si rispetti lo sa benissimo, ci sono modellini e modellini. Negli ultimi anni, per cause di forza maggiore, abbiamo riscoperto parte del tempo che prima non riuscivamo a sfruttare a dovere, magari quello impiegato nel commuting casa-lavoro e viceversa.

Quindi, per quest’anno, perché non regalare un modellino assemblabile? Tra i migliori ci sono, senza alcun dubbio, i Tamiya. Li potete trovare anche su Amazon con prezzi a partire da 22 euro, arrivano in kit e possono essere personalizzati nei colori, che trovate direttamente nella confezione, o anche nelle livree. La costruzione richiede tempo e dedizione, ma sicuramente regala una grandissima soddisfazione. Nel caso di appassionati con auto sportive o “particolari” vi consigliamo di regalare proprio il modellino assemblabile della stessa auto, sarà emozionante replicarla in scala, assicurato.

Corsi di guida sicura

Visto che nel 2021, come già detto, abbiamo riscoperto a pieno la nostra voglia di guidare, perché non farlo in sicurezza? Un altro regalo di Natale sicuramente apprezzato dai vostri cari appassionati potrebbe essere un buon corso di guida sicura o sportiva (a seconda delle necessità del diretto interessato).

Un esempio possono essere i corsi che offre BMW, si chiamano BMW Driving Experience e con un calendario molto ricco offrono soluzioni adatte a tutte le esigenze. Fino al 23 dicembre possono essere acquistati versando in anticipo solo la metà della quota di partecipazione. Si può scegliere tra diversi livelli di guida sulla neve, sul ghiaccio o, ancora, sulla sicurezza in generale, fino ad arrivare al programma Individual che, proprio come il programma omonimo disponibile sulle vetture della casa, permette una personalizzazione al 100% in base alle esigenze dell'allievo. Trovate maggiori informazioni sul sito dedicato.

Buoni carburante

Infine, come non citare i più che classici buoni carburante che mai come quest'anno potrebbero rivelarsi il regalo più gradito in assoluto? Complice l'innalzamento dei prezzi benzina che stiamo vivendo in queste settimane.

Per il 2022 ci auguriamo davvero che potranno essere sfruttati a pieno, fino all’ultimo centesimo, per riscoprire finalmente la voglia di viaggiare e di stare insieme, anche semplicemente per prendere quel caffè che tanto apprezziamo nella nostra amata penisola o, perché no, scoprire un libro in compagnia tra le curve di una splendida montagna. Potete trovarli presso quasi tutti i più grandi distributori di benzina, sia in autostrada che fuori.

Speriamo di avervi “regalato” delle buone idee per quest’anno, fateci sapere nei commenti sui nostri profili social di Facebook e Instagram cosa avete scelto.