Mercedes-Benz Classic apre le porte della sua collezione di modelli d'epoca e mette in palio l'opportunità di partecipare alla 1000 Miglia 2024.

Cosa include la proposta della Casa tedesca? La possibilità di guidare una delle tre 300 SL "Gullwing" originali della sua collezione. Ma non è esattamente un'esperienza alla portata di tutti.

Posti limitatissimi

Il pacchetto è proposto al prezzo di 150.000 euro (tasse incluse) e offre ai partecipanti l'esperienza completa della 1000 Miglia, con tanto di equipaggio al seguito. In sostanza, Mercedes mette a disposizione una delle tre 300 SL disponibili, un pilota da corsa come copilota, supporto organizzativo e tecnico e un weekend di test drive dedicato a Stoccarda per la preparazione.

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing alla 1000 Miglia

Esistono determinati requisiti per essere tenuti in considerazione da Mercedes. I potenziali partecipanti devono avere un'età compresa tra i 25 e gli 80 anni, devono essere in possesso di una patente di guida internazionale valida da almeno quattro anni e di un certificato di buona salute che attesti l'idoneità fisica.

Inoltre, chi si propone deve dimostrare di aver partecipato con successo a un controllo tecnico da parte di Mercedes-Benz Classic prima dell'evento "1000 Miglia". Le iscrizioni al sorteggio (aperte sul sito ufficiale di Mercedes-Benz Classic) si apriranno il 18 gennaio 2024 e chiuderanno il 15 febbraio 2024.

Come partecipare con la propria Mercedes

Per coloro che possiedono un'auto d'epoca Mercedes, sono disponibili pacchetti di assistenza tecnica a partire da 15.000 euro. Al pari del pacchetto più costoso, nel caso (più che probabile) in cui dovessero pervenire più richieste rispetto ai posti disponibili, la selezione avverrà attraverso un sistema di sorteggio.

Ricordiamo che la 42esima edizione della 1000 Miglia si svolgerà dall'11 al 15 giugno, partendo da Brescia e con una nuova tappa a Genova.

Il convoglio storico composto da oltre 400 auto attraverserà sette regioni italiane seguendo il percorso antiorario. Le iscrizioni sono aperte dal 7 novembre fino alle 16:00 di martedì 16 gennaio 2024, con la conferma di avvenuta accettazione che avverrà entro il 12 aprile.