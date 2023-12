Natale sta per arrivare. Il penultimo fine settimana di dicembre vedrà, come sempre, partenze per luoghi di villeggiatura. Secondo Federalberghi saranno 19 milioni gli italiani in viaggio tra Natale e Capodanno, di cui più della metà che sceglieranno l'auto come mezzo di trasporto.

Si prospetta quindi un weekend intenso sulle autostrade, durante il quale si potrebbero generare lunghe code e possibili disagi soprattutto in direzione di località montane e città d'arte. Ecco i dettagli.

Previsioni del traffico venerdì 22 e sabato 23 dicembre 2023

I primi problemi sulle strade e sulle autostrade della Penisola si verificheranno già a partire dal primo pomeriggio di venerdì 22 dicembre, momento in cui una grande fetta di chi prevede di lasciare le grandi città durante le festività inizierà a mettersi in viaggio.

Dunque potrebbero verificarsi alcuni problemi sulle principali arterie in uscita dai grandi centri abitati, che potrebbero sommarsi a quelli "ordinari" dei giorni pre-feste. Le autostrade maggiormente interessate saranno A1, A5 Torino-Monte Bianco, A8 Milano-Laghi, A14 Bologna-Taranto, A22 Modena-Brennero e A24 dei Parchi.

I disagi aumenteranno per tutta la giornata di sabato 23, primo vero esodo invernale.

Previsioni del traffico domenica 24 e lunedì 25 dicembre 2023

Stesso discorso per quanto riguarda domenica 24 dicembre. Nel giorno della Vigilia, soprattutto nel corso della mattina, potrebbero continuare a verificarsi code di svariati km sulle principali autostrade italiane, una condizione da bollino giallo. Nel pomeriggio e in serata dovrebbe regolarizzarsi il tutto.

Per quanto riguarda il giorno di Natale, i principali disagi dovrebbero verificarsi nella prima mattinata, in città, tangenziali e autostrade, a causa dei piccoli spostamenti per raggiungere le abitazioni dei propri cari. Verso pranzo la situazione dovrebbe normalizzarsi e rimanere tranquilla per il resto della giornata.

Previsioni del traffico martedì 26 dicembre 2023

Martedì 26 dicembre 2023, infine, potrebbero verificarsi dei nuovi disagi in autostrada, che potrebbero aumentare nel corso del pomeriggio a causa del grande rientro verso i principali centri urbani.

Le dotazioni invernali

Ricordiamo, in ogni caso, che per circolare liberamente sulle autostrade e su un gran numero delle strade extraurbane principali e secondarie è necessario munirsi delle dotazioni invernali, dunque di gomme termiche o quattro stagioni oppure di catene o calze da neve omologate e adatti alla misura degli pneumatici riportata sul libretto.

Gomme quattro stagioni

Le previsioni meteo

L'intero weekend e i giorni immediatamente successivi e antecedenti saranno caratterizzati da un meteo molto buono, caratterizzato da un cielo sereno su tutto il Paese, temperature sopra la media e nevicate solo ad alta quota e sulle Alpi.

Traffico, i consigli per rimanere informati

Ricordiamo che sugli oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe (erede del Tutor) per il monitoraggio della velocità media. Saranno accesi anche numerosi autovelox, la loro posizione è consultabile sul sito della Polizia di Stato o su app come Google Maps dove è anche possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante tutte le festività.