Lunghezza: 4.410 mm

Larghezza: 1.834 mm

Altezza: 1.616 mm

Passo: 2.729 mm

Bagagliaio: min. 435/max 1.430 (385/1.385 per 250e)

La Mercedes GLA è il primo SUV compatto della Stella e deriva dalla Classe A: la prima generazione del 2013 aveva una fisionomia molto più simile a quella di una berlina rialzata che di un vero e proprio SUV, mentre la seconda, nel 2020, ha modificato leggermente le proporzioni aumentando l'altezza e ricavando maggiori spazi interni.

Tuttavia la capienza del bagagliaio non è migliorata di molto, supera comunque i 400 litri nella versione non-ibrida, ma che al confronto con la concorrenza non è delle più abbondanti.

Mercedes GLA, le dimensioni

La Mercedes GLA (serie H247) ha una lunghezza di 4,41 metri (4.410 mm) circa 1,6 cm meno della precedente, con una larghezza praticamente invariata di 1,83 metri (1.834 mm), mentre l'altezza ha guadagnato oltre 100 mm superando il metro e 60 cm (1.616 mm). Il passo, distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di ben 2,729, circa 30 mm in più.

Mercedes GLA 2023 Mercedes GLA 2023, il posteriore

Mercedes GLA, abitabilità e bagagliaio

In rapporto alle dimensioni, la zona posteriore della Mercedes GLA si è fatta più comoda: la maggiore altezza consente più spazio per la testa e anche le portiere consentono un accesso più agevole. Osservando i dati nella foto sotto, si osserva che lo spazio tra la seduta e il tetto sfiora i 97 cm (969 mm) e anche trasversalmente, con una larghezza che supera il metro e 80, non si sta troppo stretti.

Mercedes GLA, i sedili posteriori

A conti fatti, lo spazio è aumentato di ben 116 mm per la testa, 45 mm nella zona dei gomiti e 43 mm per le spalle, La Casa sottolinea anche che i sedili anteriori sono posizionati 140 mm più in alto rispetto alla attuale Classe A ma nonostante ciò, ci sono 22 mm in più di spazio per la testa di conducente e passeggero rispetto al modello precedente.

Mercedes GLA H247, le musure Mercedes GLA, il bagagliaio

Tuttavia, la Mercedes GLA non è la più capiente della sua categoria, quella dei SUV compatti premium, anche se non manca di praticità: il divano frazionato in tre parti consente di gestire al meglio carico e passeggeri, ma la sua capienza si ferma a soli 435 litri, appena 15 più della vecchia generazione, quando i modelli rivali superano di slancio i 450. Questo valore scende ancora per la versione ibrida plug-in, ad appena 385 litri.

La gamma motori di Mercedes GLA è come sempre abbastanza ampia: offre varianti a benzina con motori 1.3 e 2.0 turbo e un diesel di 2.0 litri in tre varianti. I benzina sono tutti mild hybrid, compresa la versione 35 AMG ed escluse soltanto la 250 e Plug-in Hybrid e la AMG 45 S. Tutti i modelli hanno cambi automatici di serie e per i più potenti c'è anche la trazione integrale 4Matic.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trazione 180 Automatic MHEV 136 CV Benzina Anteriore, cambio aut. 200 Automatic MHEV 163 CV Benzina Anteriore, cambio aut. 250 Automatic 4Matic MHEV 224 CV Benzina Integrale, cambio aut. 250 e Plug-In 262 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio aut. 35 AMG 4Matic 306 CV Benzina Integrale, cambio aut. 45 S AMG 4Matic 421 CV Benzina Integrale, cambio aut. 180 d 116 CV Diesel Anteriore, cambio aut. 200 d/4Matic 150 CV Diesel Anteriore o int., cambio aut. 220 d 4Matic 190 CV Diesel Integrale, cambio aut.

Mercedes GLA, le concorrenti con misure simili

Anche tra i SUV le proposte compatte intorno ai 4,4 metri di fascia premium no nsono così poche perché molti costruttori in questo segmento hanno unicamente SUV. Qui le versioni della gamma "normale" a benzina e diesel al massimo mild hybrid, più sotto le plug-in.

Alfa Romeo Tonale: 4,53 metri

4,53 metri Audi Q3: 4,34 metri

4,34 metri BMW X1 : 4,50 metri

: 4,50 metri Land Rover Evoque: 4,37 metri

4,37 metri Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

4,51 metri Volvo XC40: 4,43 metri

Ed ecco i modelli rivali dell'ibrido plug-in 250 e. Manca Volkswagen Tiguan in quanto non sono ancora disponibili i dati della versione ibrida.