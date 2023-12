Vi ricordate Hyperloop One? Se la risposta è no ecco una rinfrescata di memoria: si tratta di di un'azienda di trasporti impegnata nel creare treni che viaggiano a velocità supersonica oltre 1.200 km/h) dentro speciali tubi sotto vuoto. Il tutto grazie alla levitazione magnetica. Roba futuristica. Troppo futuristica.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti vicine all'azienda, Hyperloop One starebbe per chiudere i battenti. Prima ha licenziato la stragrande maggioranza dei propri dipendenti, ora sarebbe in trattativa per vendere i propri asset, tra i quali figura una pista di prova e vari macchinari. I treni super veloci rimarranno quindi esclusiva dei film di fantascienza.

Dalle stelle alle stalle

La storia di Hyperloop nasce circa 10 anni fa da un'idea di Elon Musk il quale, nel 2013, pubblicò un paper nel quale lanciava l'idea di vagoni speciali da far viaggiare ad altissime velocità in tubi sotto vuoto. "Una via di mezzo tra un Concorde, un treno proiettile e un tavolo da air hockey". Affascinante, ma troppo anche per un imprenditore vulcanico come il numero uno di Tesla.

Nel 2014 nasce la Hyperloop One, il cui obiettivo era quello di dare vita all'idea di Musk (che però non faceva parte della società). Poco dopo la Virgin di Richard Branson si interessa e investe milioni di dollari. Viene così costruito un'area di test nei prezzi di Las Vegas e il nome della società diventa Virgin Hyperloop One, per poi perdere il suffisso Virgin nel corso del 2022, a seguito della scelta di concentrarsi sul trasporto merci piuttosto che su quello passeggeri.

Hyperloop Italia

Peccato però che tutto si sia arenato fin da subito: a fronte di 450 milioni dollari versati dagli investitori la Hyperloop One non ha mai vinto una commessa. Eppure l'idea continua ad affascinare mezzo mondo e non mancano progetti per creare questi tubi attraversati da capsule supersoniche.

Il concetto di hyperloop infatti non è soggetto a brevetto ed esistono altre aziende impegnate a sviluppare l'idea originale di Musk. Ci sono per esempio la Hardt Hyperloop, Swisspod Technologies, Technical University of Munich (che ha presentato un prototipo al Salone di Monaco 2023) e Hyperloop Transportation Technologies Inc. Quest'ultima interessa anche l'Italia: nel 2020 infatti sono stati presentati 6 progetti per un totale di 1.200 km di tubi.