La BMW XM è la M più esclusiva e potente mai realizzata. Col suo powertrain V8 ibrido plug-in, il SUV bavarese tocca i 748 CV, risultando - sulla carta - più estrema di mostri sacri come M3 e M5.

Per aggiungere ulteriore ricercatezza alla XM, il tuner tedesco Larte Design ha preparato una serie di modifiche speciali che rendono ancora più stravagante la BMW.

Rossa di rabbia

Prima di tutto, il tuning si basa sulla XM Label (conosciuta in precedenza anche come "Label Red"), una versione speciale prodotta in soli 500 esemplari, che è facilmente riconoscibile per i dettagli in colorazione Toronto Red. A caratterizzare l'elaborazione dell'officina è in primis la verniciatura opaca Frozen Carbon Black, seguita da ben 17 componenti in fibra di carbonio.

Tra questi, ci sono il cofano, le modanature laterali e gli inserti dei terminali di scarico. Non mancano anche uno splitter dedicato, un diffusore ancora più aggressivo e cerchi in lega da 23" con finiture rosse che fanno sembrare la BMW pronta a mordere l'asfalto.

Il V8 non si tocca

Stranamente, non ci sono aggiornamenti al motore 4.4 V8 ibrido plug-in. Evidentemente, Larte Design ha ritenuto che i 748 CV della BMW fossero più che sufficienti per appagare alla guida in ogni condizione. In effetti, le prestazioni assicurate dall'8 cilindri sono di assoluto rilievo, con uno scatto 0-100 km/h di 3,8 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h.

Per quanto riguarda i prezzi del tuning della XM, nel complesso il kit di modifiche di Larte costa circa 42.000 euro e comprende tutti i componenti esterni, inclusi il diffusore e i passaruota allargati. Inoltre, un set di cerchi personalizzati da 23" può essere acquistato per altri 8.500 euro.