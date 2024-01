Sul sito d'aste Cars and Bids è stata appena venduta una stranissima Mercedes 300E del 1990. La berlina tedesca ha subito una trasformazione radicale con tanto di mitragliatrici ed eccentriche protezioni per la carrozzeria.

Così, la berlina Mercedes sembra provenire direttamente dal mondo post-apocalittico di Mad Max.

Pronta a tutto

Della 300E di serie è rimasto davvero poco. Leggendo la descrizione su Cars and Bids, si capisce che il telaio e il powertrain provengono da una Mercedes ML 430 generazione W163. Per questo motivo, la 300E ha un aspetto da fuoristrada, con tanto di gomme con tassello maggiorato per affrontare senza problemi delle deviazioni lontano dall'asfalto.

Mercedes 300E del 1990 all'asta

Le stranezza sono tutt'altro che finite. Sul tetto c'è una replica della mitragliatrice MG42 (non sappiamo se sia realmente funzionante), mentre sui fianchi e sui passaruota ci sono portamunizioni e un porta batterie per il massimo della praticità qualora vi ritrovaste nel bel mezzo di un'orda di zombie.

Non è perfetta, ma ha tutto ciò che serve

Le personalizzazioni della Mercedes continuano con le luci anteriori supplementari e un alettone, oltre a minigonne più larghe. Gli interni presentano rivestimenti in pelle, sedili anteriori regolabili elettricamente, aria condizionata e alzacristalli elettrici: del resto, chi dice che un'auto preparata per l'apocalisse non deve essere comoda?

Gli interni della Mercedes 300E "apocalittica"

Sotto il cofano si trova un motore V8 di 4,3 litri che genera 268 CV ed è abbinato a un cambio automatico a cinque rapporti e al sistema di trazione integrale 4Matic. Per il resto, la Mercedes non è esattamente in ottime condizioni.

Infatti, a bordo si notano delle componenti non allineate nel cruscotto, uno strappo sull'imbottitura esterna del sedile del guidatore, crepe sulle finiture interne in legno e alcune macchie sulla tappezzeria e sulla moquette. Inoltre, il chilometraggio reale dell'auto è sconosciuto.

Probabilmente, è anche per questi motivi che la 300E è stata venduta per soli 4.999 dollari, ossia meno di 4.500 euro.