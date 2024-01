Fuoristrada vecchia scuola ne abbiamo? Land Rover Defender e Ineos Grenadier sono tra gli ultimi sopravvissuti di un segmento che è ormai sempre più dei SUV, ossia dei modelli comunque rialzati e imponenti, ma poco inclini ad avventurarsi (in modo impegnativo) lontano dall’asfalto.

Si tratta di due off-roader per certi versi imparentate dato che l’Ineos – nelle intenzioni del ceo Jim Ratcliffe – rappresenta una sorta di “vera” erede della precedente Defender. Che la sfida tra le due avventuriere inglesi abbia inizio!

Esterni

Corta, media o lunga? Con la Defender potete scegliere voi la carrozzeria che preferite. Infatti, la Land Rover è disponibile nelle varianti 90, 110 e 130, con la prima che misura 4,58 m di lunghezza, la seconda 5,02 m e la terza 5,36 m. Invariate larghezza e altezza, che sono rispettivamente di 2 metri netti e 1,97 m.

Land Rover Defender 110 Ineos Grenadier Trailmaster

Al di là delle proporzioni diverse, l’estetica è la stessa, con un frontale ben riconoscibile caratterizzato dai fari LED circolari tagliati nella parte superiore. Le protezioni per il sottoscocca all’anteriore e al posteriore comunicano subito un’idea di solidità, mentre gli inserti in plastica grigia sulla fiancata fanno capire che la Defender (nonostante si sia “imborghesita” rispetto alla precedente generazione) resta un fuoristrada duro e puro.

Inoltre, in termini di preparazione per il fuoristrada, la Defender può contare su un'altezza da terra di 29 cm, su una capacità di guado di 90 cm, su numerose modalità di guida e su sospensioni molto curate per trasformare la Land Rover da comodo SUV ad agile off-roader.

Telaio a longheroni, riduttore a due velocità delle Tremec, due differenziali bloccabili (oltre a quello centrale) e una carrozzeria monoscocca in acciaio zincato e alluminio: sono queste le caratteristiche principali della Grenadier. Oltre alle forme molto vicine alla “vecchia” Defender, nel fuoristrada di Ineos c’è anche tanta sostanza.

Land Rover 130, il tre quarti posteriore Ineos Grenadier Trailmaster

A differenza della Land Rover, le dimensioni sono uniche: 4,90 m di lunghezza, 1,93 m di larghezza e 2,04 m d’altezza.

Anche se l’altezza da terra di 26,4 cm non è eccellente (ma si può sempre lavorare con l’aftermarket), la capacità di guado è di 80 cm e gli pneumatici di serie sono pronti a tutto. Inoltre, in base all’allestimento cambia la dotazione e “l’attitudine” della Grenadier, con la Trailmaster che è ancora più improntata all’off-road, mentre la Fieldmaster è un po’ più civile.

Modello Lunghezza (m) Larghezza (m) Altezza (m) Passo (m) Land Rover Defender 90/110/130 4,58/5,02/5,36 2,00 1,97 2,59 (90)/3,02 (110 e 130) Ineos Grenadier 4,90 m 1,93 2,04 2,92

Interni

Rivestimenti, finiture e assemblaggi sono di alta qualità sulla Defender, soprattutto nella parte alta della plancia e nel tunnel centrale. Nella zona inferiore del tunnel e delle portiere, invece, troviamo della plastica dura, anche per migliorare i lavaggi dopo una giornata nel fango. Portaoggetti e maniglioni sono un must per un fuoristrada di questo genere, mentre la parte rialzata dei comandi di climatizzatore e cambio rende più comoda la guida.

Il quadro strumenti è interamente digitale e l’infotainment PiviPro ha tutto ciò che serve in termini di connettività e navigazione. Addirittura, quest’ultimo può utilizzare la mappatura what3words.

Land Rover Defender, gli interni Ineos Grenadier, gli interni

Ciò che cambia da una carrozzeria all’altra della Land Rover sono i posti a sedere (da 5 a 8) e il bagagliaio. La capacità minima varia dai 297 litri della 90 fino ai 1.094 litri della 130 (abbattendo la terza fila di sedili).

L’abitacolo del Grenadier sembra prendere spunto dal mondo dell’aeronautica. Sia sul tetto che sulla plancia si trovano numerosi pulsanti e interruttori “vecchia scuola” per attivare immediatamente la funzione desiderata senza troppi fronzoli. C’è comunque la giusta tecnologia di bordo, col display centrale touch da 12,3” da cui comandare radio DAB, Apple CarPlay e Android Auto e la navigazione.

Land Rover Defender 130, la disposizione dei sedili Ineos Grenadier, il vano bagagli

A livello di praticità, sull’Ineos troviamo sei maniglie di ancoraggio, sei portabicchieri e una capacità di carico che varia tra i 1.152 e i 2.035 litri. Tra l’altro, nel vano di carico c’è una decina di punti d’ancoraggio per fissare bene attrezzature e bagagli.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Land Rover Defender 12,3" 11,4" 296 (capacità minima dietro la terza fila 130)-2.078 litri (capacità massima 130) Ineos Grenadier Assente 12,3" 463-1.454 litri

Motori

La gamma di motorizzazioni della Defender è estremamente variegata. La Land Rover è disponibile con motori a benzina non elettrificati come il 5.0 V8 da 500 e 525 CV, mild hybrid a benzina da 400 CV e ibridi plug-in a benzina da 404 CV. C’è tanta scelta anche tra le diesel (tutte elettrificate in forma mild), col 3.0 sei cilindri che si può ordinare nelle potenze da 200, 249 e 300 CV.

Per tutti i motori e per tutte le carrozzerie, l’abbinamento è sempre al cambio automatico a 8 rapporti con 8 ridotte.

Land Rover Defender 90 Ineos Grenadier in fuoristrada

Per quanto riguarda la Grenadier, la scelta si riduce a due motori sei cilindri entrambi di origine BMW. Si può optare per il 3.0 da 286 CV a benzina o per il 3.0 da 249 CV diesel. Anche qui c’è un’unica scelta per il cambio, che è un automatico a 8 marce e 8 ridotte.

Oltre alla varietà tra i due modelli, un altro elemento che differenzia Defender e Grenadier è la performance. Infatti, l’Ineos non ha una vera e propria variante prestazionale, mentre la Land Rover può contare sulla già citata V8 che permette uno scatto 0-100 km/h di 5,2 secondi (nella carrozzeria 90) e una velocità massima di 240 km/h.

Modello Benzina Diesel Land Rover Defender 5.0 V8 500 CV (130) 5.0 V8 525 CV (90 e 110) 3.0 6 cilindri 400 CV mild hybrid 2.0 4 cilindri 404 CV ibrida plug-in 3.0 6 cilindri 200, 249 e 300 CV mild hybrid Ineos Grenadier 3.0 286 CV 3.0 249 CV

Prezzi

Il listino della Defender parte da 65.300 euro per la 90 D200 S da 200 CV mild hybrid diesel e supera i 150.000 euro per la 130 con motore V8.

Molto più semplice la gamma della Grenadier: tutte le versioni Station Wagon sono proposte allo stesso prezzo di 85.190 euro, al netto degli accessori. Discorso diverso per l’Utility Wagon che viene venduto come autocarro a 2 o 5 posti e parte da 74.540 euro.