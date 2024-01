Al Japan Mobility Show di novembre dello scorso anno, Toyota ha reintrodotto il Land Cruiser 70. Per chi non lo sapesse, si tratta dello stesso SUV che ha debuttato 40 anni fa, ma ora dotato di moderni sistemi di sicurezza come l'Hill Start Assist Control e il Downhill Assist Control e di un motore più potente ed efficiente.

Per celebrare il 40esimo anniversario del modello e il suo lancio sul mercato giapponese, la casa automobilistica presenta uno speciale fuoristrada unico basato sul Land Cruiser 70. I dettagli sono limitati, ma Toyota farà debuttare questo SUV nero opaco al Tokyo Auto Salon (12-14 gennaio) la prossima settimana, quindi vediamo cosa sappiamo in anticipo.

Modificato in casa

È basato sul modello resuscitato del 2024 ed è dotato di alcuni ritocchi visivi e di alcuni piccoli aggiornamenti hardware provenienti da Toyota Auto Body, una sussidiaria dell'azienda focalizzata sullo sviluppo di miglioramenti per i prodotti Toyota.

Sarà interessante vedere se gli aggiornamenti visti su questo concept diventeranno poi disponibili per i clienti.

La finitura esterna nera opaca è uno dei punti di forza, ma non è tutto. C'è anche uno snorkel aggiuntivo, un paraurti anteriore con un design modificato e un supporto per il verricello, calotte degli specchietti laterali cromate, un portapacchi e altro ancora.

I cerchi neri con canna cromata esaltano il look da fuoristrada, mentre le lenti trasparenti degli indicatori di direzione ci ricordano che siamo nel 2024. Lo specchietto montato sul parafango del modello di serie è ancora presente.

Toyota Land Cruiser 70

E il motore?

Sotto il cofano per ora non si parla di aggiornamenti. Ciò significa che molto probabilmente la potenza di questa Toyota proviene dal motore turbodiesel da 2,8 litri di serie da 204 CV, potenza che raggiunge le quattro ruote attraverso un cambio automatico a sei rapporti.

Il modello unico si affiancherà a una Land Cruiser J40 restaurata durante il Tokyo Auto Salon, che aprirà le porte al pubblico il 13 gennaio, quindi continuate a seguirci per saperne di più.