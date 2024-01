Presentata a ottobre 2023 la Mazda MX-5 2024 è ordinabile da oggi (consegne a partire da marzo), con prezzi a partire da 32.400 per la roadster e 34.900 per la RF. Rinnovata nella meccanica e nella tecnologia la due posti giapponese è - come sempre - disponibile sia con tetto in tela ripiegabile manualmente sia con tetto rigido azionabile elettricamente e con due motorizzazioni benzina: il 1.5 da 132 CV e il 2.0 da 184 CV.

Le novità principali della Mazda MX-5 2024 sono rappresentate dall'introduzione del differenziale antislittamento di tipo asimmetrico (solo per la 2.0), track mode, nuovo monitor centrale da 8,8", compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless e piccoli ritocchi estetici per la carrozzeria.

Mazda MX-5 2024, prezzi e allestimenti

La Mazda MX-5 2024 è disponibile in 4 differenti allestimenti:

Mazda MX-5 Prime Line (32.400 euro roadster, 34.900 RF), con di serie Lane Departure Warning System, Lane-keep Assist cruise control adattivo, luci full LED adattive.

L'allestimento Exclusive della due posti Mazda (35.350 euro roadster, 37.850 RF) aggiunge rivestimento in pelle sintetica per la console centrale, assistente al parcheggio e monitoraggio degli angoli ciechi durante l’apertura delle portiere.

Mazda MX-5 2024 Mazda MX-5 2024, gli interni

Ancora più ricca la Mazda MX-5 2024 Homura (38.650 euro per la roadster, 41.150 per la RF) con dettagli sportivi come cerchi in lega forgiati da 16", impianto frenante Brembo con pinze rosse, sedili sportivi firmati Recaro e gusci degli specchietti retrovisori neri.

Infine la versione speciale Kazari si contraddistingue per carrozzeria con tinta speciale e interni in pelle Nappa beige.

Mazda MX-5 2024, i prezzi